Κύπρος: Προφυλακίστηκε και ο ξάδερφος των δύο συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία Δημοσθένους

Διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για 31χρονο Γεωργιανό με ελληνικό διαβατήριο, που συνελήφθη χθες, σε σχέση με την δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου, στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού. Ο δικηγόρος του υπόπτου δεν έφερε ένσταση στην κράτηση, ενώ η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, ο 31χρονος φέρεται να βοήθησε έναν εκ των δύο 28χρονων που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη, να διαφύγει από την Κύπρο μέσω των κατεχομένων. Μετά τη σύλληψη των δύο στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε σε οικία ενός εξ αυτών αυτοκίνητο με κυπριακές πινακίδες, που ανήκει στον 31χρονο. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν έγγραφα διακίνησης από το λιμάνι της Κερύνειας προς την Τουρκία με οχηματαγωγό πλοίο. Υπάρχει επίσης καταγραφή διέλευσης του οχήματος από το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου την επομένη της δολοφονίας, σύμφωνα με το Γραφείο Δικοινοτικής Επαφής.

Η Κυπριακή Αστυνομία επικαλείται συγκεκριμένη μαρτυρία από αξιόπιστο πληροφοριοδότη ότι ο 31χρονος έκρυψε στο σπίτι του τα ρούχα που φορούσε ο ένας 28χρονος ξάδελφος του κατά την ενέδρα στον Δημοσθένους. Ο ίδιος, σε προφορική ανάκριση, υποστήριξε πως ταξίδεψε μόνος μέσω κατεχομένων στην Τουρκία και οδήγησε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου όπως ισχυρίζεται συνάντησε τυχαία τον 28χρονο ξάδελφο του. Γραπτώς ανέφερε ότι ό,τι έχει να πει θα το πει στο δικαστήριο. Οι ισχυρισμοί του αξιολογούνται.

Οι συλλήψεις στην Ελλάδα και το επόμενο βήμα

Οι δύο 28χρονοι που αναζητούνταν από την πρώτη στιγμή εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Οι ελληνικές αρχές χειρίζονται τη διαδικασία με βάση τα ευρωπαϊκά εντάλματα, ενώ οι κυπριακές υπηρεσίες αναμένουν τη μεταφορά τους.

Ο Σταύρος Δημοσθένους, επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας στο κυπριακό ποδόσφαιρο, δολοφονήθηκε σε ενέδρα το πρωί της 17ης Οκτωβρίου, πολύ κοντά στο σπίτι το στη Λεμεσό. Οι δράστες, που κινήθηκαν οργανωμένα, εγκατέλειψαν στη συνέχεια καμένο ημιφορτηγό και μια μοτοσικλέτα που συνδέεται με την ομάδα παρακολούθησης. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από την Αστυνομία ως «μαφιόζικη» εκτέλεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη προφυλακιστεί 5 άτομα: Ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που εγκαταλείφθηκε μετά τον εμπρησμό του ημιφορτηγού, 30χρονος και 58χρονος για την αγοραπωλησία της μοτοσικλέτας, 30χρονος κατάδικος που φέρεται να ζήτησε την αγορά της καθώς και 51χρονος που συνδέεται με κλοπιμαίο αυτοκίνητο παρακολούθησης. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί και άλλα διατάγματα κράτησης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να «δεθούν» οι ρόλοι και οι διαδρομές χρηματοδότησης της ομάδας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ανάλυση ψηφιακών ιχνών (τηλέφωνα, κάμερες, διελεύσεις οδοφραγμάτων), στη χαρτογράφηση της διαδρομής διαφυγής μέσω κατεχομένων και Κερύνειας, στη διασύνδεση όσων έχουν συλληφθεί με τους φυσικούς αυτουργούς.

Κρίσιμος παράγοντας θα είναι η αξιοποίηση του υλικού που εντοπίστηκε στο όχημα του 31χρονου και η δικαστική συνδρομή από Ελλάδα. Η εικόνα παραμένει θολή ακόμα ως προς τους ηθικούς αυτουργούς και οι έρευνες «τρέχουν» με στόχο τη στοιχειοθέτηση του πλήρους κυκλώματος που οργάνωσε και εκτέλεσε την επίθεση.

