Κύπρος: Ραγδαίες εξελίξεις, σχέδιο της Ρωσίας με στόχο τον Χριστοδουλίδη το βίντεο με τις μίζες;

Στην Κύπρο ραγδαίες είναι πλέον οι πολιτικές εξελίξεις, μετά την δημοσίευση χθες (08.01.2026) βίντεο στα social media διάρκειας 8 λεπτών, το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς και χρηματισμού.

Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες: Καλεί όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές

Όπως ήταν αναμενόμενο τις τελευταίες 24 ώρες έχει προκληθεί πολιτικός «σεισμός» στην Κύπρο με στελέχη της κυβέρνησης να ισχυρίζονται ότι πρόκειται για προϊόν μοντάζ, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο όλα όσα ήρθαν στο φως καλώντας μάλιστα όποιους έχουν στοιχεία να τα παρουσιάσουν στην δικαιοσύνη.

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους». Και συνέχισε λέγοντας: «Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα μα σε κανένα δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προσέθεσε ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων την οποία ξεκίνησα από την πρώτη ημέρα θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας. Και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα».

«Και είδαμε και σήμερα», είπε, «τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας».

Παρακάτω το σχετικό βίντεο, με την επιφύλαξη της αυθεντικότητας του περιεχομένου:

Can’t even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως η δημοσίευση του βίντεο είναι στοχευμένη ενέργεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας του Νίκου Χριστοδουλίδη και της κυβέρνησης, σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία η Κύπρος έχει τα ηνία της προεδρίας της ΕΕ.

Μια διαφορετική διάσταση στην πολύκροτη αυτή υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο το ρωσόφωνο ερευνητικό site «Cyprus Daily News», με σημερινό (09.01.2025) δημοσίευμα όπου υποστηρίζει ότι πρόκειται για ρωσική υβριδική επίθεση που έχει στόχο τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυπριακή κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικά, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το βίντεο 8 λεπτών – που περιλαμβάνει επεξεργασμένο υλικό και μια αφήγηση που παρουσιάζει νυν και πρώην αξιωματούχους και επιχειρηματίες, οι οποίοι καταγγέλλουν διαφθορά και κατάχρηση κεφαλαίων που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ – αναρτήθηκε από έναν λογαριασμό στο X με την ονομασία «Emily Thompson», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει επαληθευτεί από την πλατφόρμα από τον Δεκέμβριο του 2025, αλλά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο X τον Ιούλιο του 2022 με διαφορετικό όνομα.

Η ίδια παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη ερευνήτρια» που ειδικεύεται στην αμερικανική πολιτική και «λέκτορας», με μόνο 312 συνδρομητές όταν δημοσιεύτηκε το επίμαχο βίντεο.

Το «Cyrpus Daily News» λέει πως με μια πιο προσεκτική ματιά στο βίντεο καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για μια σειρά δηλώσεων που δημιουργούν μια σκόπιμη αφήγηση διαφθοράς εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αντί να απεικονίζουν την άμεση εμπλοκή του σε μια υπόθεση διαφθοράς και πως η χρήση κρυφής κάμερας θυμίζει την ρωσική πρακτική δημιουργίας βίντεο «kompromat», τα οποία στη συνέχεια χειραγωγούνται για να παρουσιάσουν μια συγκεκριμένη αφήγηση.

Μια πιο προσεκτική ματιά στην αφήγηση της «Emily Thompson» στο X αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά μιας ρωσικής υβριδικής εκστρατείας παραπληροφόρησης σε επίπεδο κρατικού παράγοντα τύπου «Doppelganger», η οποία στοχεύει κράτη μέλη της ΕΕ ή παρεμβαίνει σε πολιτικές διαδικασίες εντός των ευρωπαϊκών κρατών από το 2021.

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα αναφέρει επιγραμματικά τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πρακτική.

Αρχικά, πρόκειται για έναν λογαριασμό που, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, δεν σχετίζεται με ένα πραγματικό πρόσωπο με το όνομα Emily Thompson, που κατέχει την ιδιότητα του λέκτορα ή της ανεξάρτητης ερευνήτριας – αναλύτριας. Με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο ένα άτομο εμφανίζεται με το όνομα Emily Thompson, το οποίο υπογράφει ένα άρθρο γνώμης στον ιστότοπο του Eurasia Review, το οποίο όμως δεν σχετίζεται με ένα πραγματικό πρόσωπο.

Επίσης, ο λογαριασμός έχει μικρό αριθμό ακολούθων και δημοσιεύει συχνά αυτοματοποιημένα μηνύματα, κάτι που υποδηλώνει ότι πρόκειται για αυτοματοποιημένο λογαριασμό, γνωστό και ως bot, που χρησιμοποιούνται σε εκστρατείες παραπληροφόρησης. Στο παρελθόν, ο λογαριασμός έχει αναδημοσιεύσει άρθρα σχετικά με την Αφρική, τον Τραμπ, τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, τη Λευκορωσία και τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία, τα οποία αντικατοπτρίζουν φιλορωσικές και αντιδυτικές θέσεις.

Στη συνέχεια, το ερευνητικό site «Cyprus Daily News» αναφέρει ότι ο λογαριασμός Emily Thompson κάνει repost σε λογαριασμούς που σχετίζονται με την εκστρατεία «Doppelganger», η οποία μιμείται γνωστά δυτικά μέσα ενημέρωσης και think tanks για να φαίνεται έγκυρο. Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός αναδημοσιεύει λογαριασμούς από τη Σερβία με ονόματα και συνδέσμους ιστοσελίδων που αναφέρονται στο δημοφιλές ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης Politico και στο δημοφιλές think tank Carnegie.

Η φύση της ανάρτησης έχει στόχο να δημιουργήσει πόλωση και η παραγωγή της δείχνει ότι θέλει να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα, με στόχο την δυσφήμιση του Νίκου Χριστοδουλίδη, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι «τα τελευταία χρόνια, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν στοχοποιηθεί από τέτοιες στοχευμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης χρησιμοποιώντας bots, deepfake βίντεο και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως κατά την διάρκεια που τα κράτη αυτά αναλάμβαναν την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Εξάλλου, αναφέρει το δημοσίευμα δεν είναι τυχαίο που το επίμαχο βίντεο δημοσιεύτηκε μετά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν την σύγχυση και την δημιουργία πολιτικών προβλημάτων και αντιπαράθεσης εντός ΕΕ.

Καταλήγοντας, το «Cyrpus Daily News» ισχυρίζεται ότι με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα είναι σαφές ότι πρόκειται για ρωσική υβριδική επιχείρηση, σε μια κομβική χρονική συγκυρία για την πολιτική κατάσταση της Κύπρου και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος από την 01/01/2026 ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

