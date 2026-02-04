Κύπρος: Σε αργία δύο δήμαρχοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας

Πρωτοφανείς κλυδωνισμούς στο οικοδόμημα της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκαλεί η σημερινή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της να θέσει σε καθεστώς αργίας δύο εν ενεργεία δημάρχους. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και τον Δήμαρχο του κατεχόμενου Δήμου Λευκονοίκου Πιερή Γυψιώτη , οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν περιστατικά βίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την κυπριακή πολιτική ζωή καθώς η εφαρμογή του νέου περί Δήμων Νόμου δοκιμάζεται στην πράξη μέσα από υποθέσεις που έχουν προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα και έχουν διχάσει την κοινή γνώμη.

Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου ελήφθη μετά από την επίσημη ενημέρωση από την κυπριακή αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία σχετικά με το εύρος και τη φύση των ερευνών που διεξάγονται. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας οι αξιωματούχοι τίθενται αυτόματα σε αργία όταν βρίσκονται υπό διερεύνηση για αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης άνω των τριών ετών.

Η πολύκροτη υπόθεση του Φαίδωνος

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ένας πολιτικός που έχει ταυτίσει την πορεία του με την αποκάλυψη σκανδάλων διαφθοράς βρίσκεται πλέον ο ίδιος στο επίκεντρο μιας σφοδρής δικαστικής και αστυνομικής θύελλας. Οι καταγγελίες εναντίον του είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Η πρώτη αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα της κυπριακής αστυνομίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με φερόμενο θύμα τη σύζυγό του. Αν και η ίδια η σύζυγος του δημάρχου με δημόσια ανάρτησή της και επιστολή προς τις αρχές διέψευσε κατηγορηματικά τα περί ξυλοδαρμού της κάνοντας λόγο για συντονισμένη πολιτική επίθεση, οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα βάσει ιατρικών πιστοποιητικών που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το δεύτερο και ακόμη πιο σοβαρό σκέλος της υπόθεσης αφορά καταγγελίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να υιοθετούνται από συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίες εμπλέκουν τον δήμαρχο σε υπόθεση απόπειρας βιασμού ή βιασμού άλλης γυναίκας στο παρελθόν. Οι ισχυρισμοί αυτοί συνοδεύονται από αναφορές σε έγγραφα νοσοκομείων του 2017 τα οποία η κυπριακή αστυνομία αξιολογεί με τη δέουσα προσοχή. Παράλληλα ένας επιχειρηματίας από την Πάφο έχει προβεί σε νέες καταθέσεις εναντίον του κ. Φαίδωνος για άλλα ποινικά αδικήματα επιβαρύνοντας περαιτέρω τη θέση του.

Ο ίδιος ο Φαίδωνας Φαίδωνος σε δηλώσεις του υποστηρίζει πως πρόκειται για έναν ανηλεή πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον του το κατεστημένο της διαφθοράς και το οργανωμένο έγκλημα με στόχο την πολιτική και προσωπική του εξόντωση. Δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να καθαρίσει το όνομά του από αυτό που αποκαλεί λάσπη.

Οι κατηγορίες για τον Δήμαρχο Λευκονοίκου

Στην περίπτωση του Δημάρχου Λευκονοίκου Πιερή Γυψιώτη τα δεδομένα φαίνεται να είναι πιο προχωρημένα από πλευράς νομικής διαδικασίας. Ο κ. Γυψιώτης τέθηκε σε αργία καθώς εναντίον του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη που αφορά βία στην οικογένεια. Οι καταγγελίες προέρχονται από μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος και αφορούν περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα τόσο στο παρελθόν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η κυπριακή αστυνομία ολοκλήρωσε το ανακριτικό έργο και η Νομική Υπηρεσία έκρινε πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παραπομπή του σε δίκη η οποία έχει οριστεί για τον Μάρτιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Γυψιώτης αρχικά δεν είχε γνωστοποιήσει την ιδιότητά του κατά τις πρώτες ανακρίσεις γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργείου Εσωτερικών όταν τελικά αποκαλύφθηκε η αλήθεια.

Το νομικό πλαίσιο της αργίας

Η απόφαση για τη θέση των δύο δημάρχων σε αργία βασίζεται στο άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι σαφής και προβλέπει πως αν ένας δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος τελεί υπό διερεύνηση ή κατηγορείται για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης πέραν των τριών ετών τότε ο Υπουργός Εσωτερικών οφείλει να τον θέσει σε αργία.

Κατά τη διάρκεια της αργίας οι επηρεαζόμενοι αξιωματούχοι παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και τους καταβάλλεται μόνο το ένα τρίτο του μισθού τους. Το καθεστώς αυτό διατηρείται μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι κριθούν αθώοι επανέρχονται πλήρως στα καθήκοντά τους και τους καταβάλλεται αναδρομικά το υπόλοιπο του μισθού τους. Αν όμως καταδικαστούν τότε εκπίπτουν οριστικά του αξιώματός τους και δρομολογούνται διαδικασίες για την πλήρωση της θέσης τους.

Η εφαρμογή της αργίας είναι μια διοικητική πράξη που δεν προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα της δικαστικής κρίσης αλλά αποσκοπεί στην προστασία του κύρους του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκος Ηλία επιβεβαίωσε πως οι διαδικασίες τηρήθηκαν κατά γράμμα και πως το κράτος οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή σε ζητήματα βίας ειδικά όταν αυτά αφορούν δημόσια πρόσωπα.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η είδηση της αργίας των δύο δημάρχων προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο της Κύπρου. Η Πρόεδρος της κυπριακής Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ (στον οποίο ανήκει ο Δήμαρχος Πάφου) Αννίτα Δημητρίου ζήτησε πλήρη διερεύνηση όλων των ισχυρισμών τονίζοντας πως κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την πλευρά τους επικρίνουν την κυβέρνηση για καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων αν και το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά πως έπρεπε πρώτα να εξασφαλιστεί η απαραίτητη νομική καθοδήγηση.

Στην κοινωνία της Πάφου το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ καθώς ο Φαίδωνας Φαίδωνος παραμένει μια δημοφιλής αλλά και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Οι υποστηρικτές του θεωρούν πως πρόκειται για σκευωρία ενώ οι πολέμιοί του ζητούν την παραίτησή του προκειμένου να μην διασύρεται η πόλη. Αντίστοιχα στο Λευκόνοικο οι συνδημότες του κ. Γυψιώτη παρακολουθούν με αμηχανία τις εξελίξεις περιμένοντας τη δικαιοσύνη να αποφανθεί.

Η κυπριακή αστυνομία υπό την καθοδήγηση του Αρχηγείου συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων για τη νέα υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου ενώ αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και πρόσωπα που σχετίζονται με την έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων του 2017. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία των ανακρίσεων και για το αν θα προκύψουν νέες κατηγορίες που θα περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

