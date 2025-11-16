Κύπρος: Τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από την Πράσινη Γραμμή ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 που συμμετείχαν στους παράνομους «εορτασμούς» στα κατεχόμενα για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους, προχώρησαν το πρωί της Κυριακής σε παραβίαση του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γύρω στις 11:30 το πρωί, τα αεροσκάφη εισήλθαν παρανόμως στον κυπριακό εναέριο χώρο από την περιοχή της Αμμοχώστου.

Δύο εξ αυτών προχώρησαν σε χαμηλή πτήση πάνω από τη Νεκρή Ζώνη, συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ «Βορείου Πόλου» και Καϊμακλίου, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους που τα είδαν πάνω από κεφάλια τους.

Δείτε το βίντεο:

Η τουρκική πρόκληση καταγράφηκε από τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ από πλευράς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς έγιναν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Η νέα παραβίαση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων στα κατεχόμενα, με τις οποίες επαναλαμβάνεται το αφήγημα περί «δύο κρατών» και «κυριαρχικής ισότητας». Η ενέργεια αυτή εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου.

Η Λευκωσία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

