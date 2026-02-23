Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε ληστές σε καφετέρια

Μάχη σώμα με σώμα με δύο δράστες που προσποιήθηκαν διανομείς

23 Φεβ. 2026 17:41
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα σε καφετέρια της Κυψέλης, όταν δύο άνδρες, φορώντας κράνη και full face, μπήκαν στο κατάστημα κρατώντας κουτιά πίτσας και προσποιούμενοι διανομείς φαγητού.

Η συμπεριφορά τους προκάλεσε υποψίες στον ιδιοκτήτη και στους θαμώνες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δράστες πέταξαν τα κουτιά και έβγαλαν όπλα, απειλώντας τους παρευρισκόμενους με σκοπό τη ληστεία.

Στο κατάστημα βρισκόταν εκείνη την ώρα ένας αστυνομικός της Ασφάλειας, εκτός υπηρεσίας και χωρίς να φέρει υπηρεσιακό όπλο. Ο αστυνομικός σηκώθηκε άμεσα, πέταξε ποτήρια και καρέκλες προς τους δράστες για να τους αποπροσανατολίσει και κινήθηκε εναντίον τους.

 Οι δύο άνδρες ψέκασαν τον αστυνομικό με σπρέι πιπεριού, προκαλώντας του προσωρινή τύφλωση. Παρά την αντίσταση, ο αστυνομικός διαπίστωσε ότι τα όπλα ήταν ρέπλικες και συνέχισε την προσπάθεια ακινητοποίησής τους.

Τελικά, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν χρήματα ή αντικείμενα. Ο αστυνομικός ειδοποίησε αμέσως συναδέλφους του και ξεκίνησε αναζήτηση στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης, γύρω από τη Φωκίωνος Νέγρη.

Οι δύο δράστες αναζητούνται από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός δήλωσε σε συναδέλφους του: «Έκανα απλώς τη δουλειά μου και θα το έκανα πάλι. Κινδύνευε κόσμος. Δε θα το άφηνα έτσι».

