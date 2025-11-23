Κυρ. Πιερρακάκης: Θέλουμε μία Ελλάδα που στηρίζει τους πιο ευάλωτους

«Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δουν οι πολίτες τους επόμενους μήνες».

 

23 Νοέ. 2025 13:35
Από τη Δευτέρα 24/11 ξεκινά η καταβολή των ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, έγιναν γνωστά τα εξής:

«Από αύριο, χιλιάδες συμπολίτες μας θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, με την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα στηρίξει άμεσα πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Είναι μια παρέμβαση που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και αντανακλά τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο.

Λίγες ημέρες αργότερα, η επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε όσους πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης. Αυτές οι ενισχύσεις δεν είναι μεμονωμένες κινήσεις.

Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δουν οι πολίτες τους επόμενους μήνες: Μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, παρεμβάσεις για το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η οικονομία μας αναπτύσσεται και αυτή η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες. Γι’ αυτό συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Θέλουμε μία Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και δίνει ευκαιρίες σε όλους. Αυτές οι ενισχύσεις είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια, σχέδιο και πράξεις».

