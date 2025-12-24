Κυρανάκης: 23 νέα τρένα έως το 2027 – Η αναφορά του στην Πάτρα

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε τις εξελίξεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο και τις παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, η Ελλάδα θα παραλάβει 23 ολοκαίνουργιους συρμούς μέσα στους επόμενους 18 μήνες, με τα πρώτα τρένα να αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2027. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική ανανέωση του σιδηροδρομικού στόλου από την προολυμπιακή περίοδο πριν από το 2004, δηλαδή μετά από 20 και πλέον χρόνια. Από τα 23 νέα τρένα, τα 11 θα ενισχύσουν τις προαστιακές γραμμές.

Ο υπουργός τόνισε ότι τα μεταχειρισμένα τρένα που είχε παραγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση δεν λειτουργούν πλέον, ενώ για την ανακαίνιση του υφιστάμενου στόλου έχει εξασφαλιστεί επιπλέον χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα νέα τρένα θα προσφέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία, λιγότερες βλάβες, περισσότερα δρομολόγια, υψηλότερες ταχύτητες, χώρους για ποδήλατα και ΑμεΑ, καθώς και σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, μέχρι το τέλος του 2026 η γραμμή Αθήνα-Πάτρα θα είναι πλήρως λειτουργική, υπογραμμίζοντας ότι τέλος της επόμενης χρονιάς το τρένο θα έχει φτάσει έξω από την Πάτρα.

Το καλοκαίρι του 2026 ο άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS), ενώ οι μηχανοδηγοί θα εκπαιδεύονται με προσομοιωτές. Θα ανακαινιστούν παλαιότερα τμήματα της γραμμής και θα παραδοθούν νέες αρτηρίες στη Λάρισα, τον Βόλο, την Καλαμπάκα και η σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου.

Η διάρκεια της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα μειωθεί κάτω από τις 3,5 ώρες. Εντός του 2027 θα δημιουργηθούν νέοι σταθμοί στον Προαστιακό, ενώ από τον Μάρτιο του 2026 θα τεθούν σε κυκλοφορία νέοι συρμοί στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανακαίνιση του Σταθμού Λαρίσης, ο οποίος θα επανακτήσει την ιστορική του όψη του 1905, με στόχο την ανάδειξη του σιδηροδρόμου ως εμβληματικού μέσου μεταφοράς.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επισημαίνοντας τη δραστική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Το 2024 καταγράφηκαν 665 νεκροί, ενώ το 2025 (έως τις 22 Δεκεμβρίου) ο αριθμός έχει μειωθεί στους 512, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, για τα αγροτικά μπλόκα, ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται, έχει ικανοποιήσει πάνω από 20 αιτήματα των αγροτών και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεργαστεί με την ΑΑΔΕ ώστε οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις να φτάνουν στους δικαιούχους και όχι σε απατεώνες. Οι Αρχές θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία.

