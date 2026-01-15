Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027

Το τρίπτυχο «νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» αποτελεί τη βάση του κυβερνητικού σχεδίου για την ουσιαστική αλλαγή στον ελληνικό σιδηρόδρομο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κεντρική πρόκληση, όπως τόνισε σε συνάντηση με δημοσιογράφους, είναι η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στα τρένα και η σταδιακή επαναφορά της εμπιστοσύνης των επιβατών.

«Η αναβάθμιση των υποδομών, οι πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, ο ψηφιακός έλεγχος, οι αυστηρότερες συμβάσεις και οι αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό συνθέτουν μία συνολική προσπάθεια να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, με σαφείς ευθύνες και πραγματικό έλεγχο», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι στόχος δεν είναι απλώς η αποφυγή νέων αστοχιών, αλλά η δημιουργία ενός απολύτως ασφαλούς συστήματος.

Ο άξονας Αθήνα–Θεσσαλονίκη και το «στοίχημα» των 3,5 ωρών

Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται η πλήρης αποκατάσταση και αναβάθμιση του άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, αλλά και συνολικά του διαδρόμου Πειραιάς–Ειδομένη. Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι η διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 3,5 ώρες, κάτι που συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την ένταξη νέου τροχαίου υλικού.

Τα έργα στο συγκεκριμένο δρομολόγιο προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των 15 μηνών, χωρίς αποκλίσεις και χωρίς καμία παράταση. Το καλοκαίρι του 2026, το δίκτυο θα διαθέτει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% σύστημα αυτόματης πέδησης – στοιχείο που δεν προβλεπόταν στη σύμβαση 717 – δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο και σύγχρονο επίπεδο λειτουργίας στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα.

Παράλληλα, έως το 2027 θα προχωρήσουν παρεμβάσεις για την υπογειοποίηση ισόπεδων διαβάσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα κατασκευαστούν ανισόπεδες, ανάλογα με τη γεωγραφία κάθε περιοχής.

23 νέα τρένα μετά από 20 χρόνια – Το πρώτο έρχεται για δοκιμές στις 26 Ιανουαρίου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανανέωση του στόλου. Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός, το πρώτο νέο τρένο αναμένεται να φτάσει στη χώρα τις επόμενες ημέρες για δοκιμαστικά δρομολόγια στο ελληνικό δίκτυο, με την 26η Ιανουαρίου να έχει συμφωνηθεί ως ημερομηνία για το πρώτο τεστ.

Η παραγγελία αφορά 23 ολοκαίνουργια τρένα – και όχι μεταχειρισμένα – στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με τη Hellenic Train. Τα πρώτα θα μπουν σε κανονική κυκλοφορία εντός 18 μηνών, ενώ η πλήρης παράδοση του στόλου προβλέπεται έως το τέλος του 2027. Το συνολικό κόστος, ύψους 308 εκατ. ευρώ, καλύπτεται από τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επένδυση στις χερσαίες μεταφορές που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.

Από τα 23 τρένα, τα 11 θα είναι προαστιακού τύπου για την πύκνωση των δρομολογίων και τα 12 υπεραστικά, που θα δρομολογηθούν στη γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη. «Στόχος είναι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να έχουμε οκτώ ζεύγη δρομολογίων καθημερινά και το 2027 να φτάσουμε τα δώδεκα», ανέφερε.

Νέα σύμβαση με ρήτρες και αυστηρότερο πλαίσιο

Η αναθεωρημένη σύμβαση με τη Hellenic Train, που υπογράφηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025 και συζητείται σήμερα στη Βουλή, προβλέπει συνολικές επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ και εισάγει, για πρώτη φορά, ρήτρα δυνατότητας καταγγελίας. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ διπλασιάζεται η αποζημίωση των επιβατών.

Ο κ. Κυρανάκης αποκάλυψε επίσης το ενδιαφέρον της Levante Ferries για την εκτέλεση επιβατικών δρομολογίων στο Αθήνα–Θεσσαλονίκη μέσω μίσθωσης τροχαίου υλικού από τη Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Α.Ε., τονίζοντας ότι «μονοπώλιο στον ελληνικό σιδηρόδρομο δεν υπάρχει» και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο ανταγωνισμός και οι νέες επενδύσεις.

Αναβάθμιση σταθμών και νέες πλατείες

Στο μέτωπο των υποδομών, δρομολογείται διαγωνισμός για την ανακαίνιση του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα του και τη δημιουργία νέας πλατείας στον περιβάλλοντα χώρο. Έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και στις αποβάθρες, καθώς και στην υπόγεια σύνδεση με το μετρό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Αντίστοιχος διαγωνισμός αναμένεται και για τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της ΕΕ για την ανακαίνιση 35 σταθμών σε όλη τη χώρα.

Νέες δικλείδες ασφαλείας και ψηφιακός έλεγχος

Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πεδίο της ασφάλειας. Τον Ιούλιο εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS σε όλα τα τρένα της γραμμής Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, από τον Ιούλιο του 2025 λειτουργεί πιλοτικά το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού GNSS, με ακρίβεια έως 5 εκατοστά, εξασφαλίζοντας ότι κανένα τρένο δεν κινείται «στα τυφλά».

Από τον Φεβρουάριο, οι πολίτες θα μπορούν μέσω του gov.gr να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των τρένων. Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτήθηκε μέσω δωρεών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου.

Εκπαίδευση προσωπικού και braingain

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε το τέλος του «απαρχαιωμένου μοντέλου εκπαίδευσης» των μηχανοδηγών, με χρήση πλέον προσομοιωτών, πρακτικές εξετάσεις και επαναξιολόγηση προσωπικού. Σε συνεργασία με τη Deutsche Bahn, το κέντρο εκπαίδευσης του ΟΣΕ στο Ρέντη ανακαινίζεται και αναμένεται να λειτουργήσει το 2026 με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τέλος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας braingain.ose.gr κατατέθηκαν 320 αιτήσεις από Έλληνες του εξωτερικού με εμπειρία σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς 30 χωρών, με τις πρώτες προκηρύξεις θέσεων να αναμένονται στις αρχές του 2026.

