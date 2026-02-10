Κυρανάκης: Τηλεδιοίκηση στο 100% των σιδηροδρομικών γραμμών έως το καλοκαίρι του 2026

Τι είπε για τα Τέμπη, τα εύφλεκτα καθίσματα και τις ευθύνες – Στο επίκεντρο η ασφάλεια των τρένων

10 Φεβ. 2026 15:00
Τη δέσμευση ότι τα ελληνικά τρένα θα διαθέτουν τηλεδιοίκηση στο 100% των γραμμών έως το καλοκαίρι του 2026 επανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος ειδικά στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε, πέρα από την πλήρη τηλεδιοίκηση, θα υπάρχει σήμανση και σύστημα αυτόματης πέδησης, το οποίο –όπως επισήμανε– δεν προβλεπόταν στη σύμβαση 717. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία της πλατφόρμας railway.gov.gr, υπογραμμίζοντας ότι, εφόσον συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από κυβερνήσεις και διοικήσεις, «δεν υπάρχει τρόπος να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Τα εύφλεκτα καθίσματα και οι ευθύνες

Απαντώντας σε ερωτήματα που προέκυψαν από το τελευταίο πόρισμα για τα Τέμπη, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των καθισμάτων στα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Όπως εξήγησε, στο βαγόνι όπου βρισκόταν το κυλικείο δεν υπήρχαν υφασμάτινα καθίσματα, άρα δεν υπήρχε εύφλεκτο υλικό. Αντίθετα, στο βαγόνι Β4 εντοπίστηκαν δύο διαφορετικά είδη υφάσματος: ένα παλαιού τύπου και ένα σύγχρονο, το οποίο αποδείχθηκε εύφλεκτο, καθώς στο ενδιάμεσο στρώμα του περιείχε πολυεστέρα.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι στο συγκεκριμένο βαγόνι δεν υπήρχαν νεκροί, ενώ σημείωσε πως όλοι οι υπεύθυνοι για τα καθίσματα έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι ευθύνη φέρει και η εταιρεία κατασκευής τους.

Τι ισχύει για τα παλαιά βαγόνια

Αναφερόμενος στο βαγόνι Β2, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι διέθετε παλαιού τύπου καθίσματα, επισημαίνοντας πως πρόκειται για βαγόνι του 1999, με εξοπλισμό που δεν πληρούσε ούτε τις τότε προδιαγραφές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σήμερα βρίσκονται σε κυκλοφορία περίπου 17.000 καθίσματα στα ενεργά βαγόνια. «Έχω ζητήσει να ελεγχθούν όλα τα καθίσματα που έχουν αντικατασταθεί, ειδικά όσα προέρχονται από τον συγκεκριμένο προμηθευτή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι κάποια από αυτά ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη σε χρήση.

Κάμερες και έρευνα για τα Τέμπη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στις σήραγγες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση που υλοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία.

Σε ό,τι αφορά το πόρισμα για τα Τέμπη, ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι «όποια κι αν είναι η αλήθεια, θα βγαίνει», τονίζοντας πως καταρρίπτονται αιτιάσεις περί συγκάλυψης. Όπως είπε, έχει αναγνωριστεί από όλους ότι έχει γίνει συστηματική δουλειά από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ενώ το πόρισμα γίνεται αποδεκτό τόσο από συγγενείς θυμάτων όσο και από πραγματογνώμονες.

Διευκρινίσεις για το εργαστήριο της Γερμανίας

Τέλος, αναφέρθηκε στις αναφορές για το εργαστήριο στη Γερμανία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ισχύει πως πληρώθηκε μετά το κλείσιμο της δικογραφίας για να μην ενταχθούν τα αποτελέσματα. Όπως εξήγησε, το εργαστήριο απαιτούσε την καταβολή της αμοιβής πριν την παράδοση των αποτελεσμάτων, ενώ το Δημόσιο υποχρεούται τυπικά να πληρώνει μετά.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, έδωσε εντολή να ξεπεραστεί κάθε τυπικό εμπόδιο, με αποτέλεσμα η πληρωμή να γίνει το καλοκαίρι και τα αποτελέσματα να παραδοθούν πριν την ολοκλήρωση της δικογραφίας.

