Κυριάκος Μητσοτάκης: Ξεκινά κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για Μέση Ανατολή και Ιράν

Κατ’ ιδίαν ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής προτίθεται να παράσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «ο Πρωθυπουργός είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή».

Επιπρόσθετα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκινά ενημέρωση των κομμάτων. Προς τούτο, συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 04.03 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ έχουν ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών ζητώντας ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις μετά και την αποστολή δύο φρεγατών και ζεύγους ελληνικών F16 στην Κύπρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



