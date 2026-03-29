Κυριαρχεί το μπάσκετ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις για τη Greek Basketball League και ο τελικός του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών.
Απουσία δράσης στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, το μπάσκετ μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/3/2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/3/2026)
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Πανιώνιος Stoiximan GBL
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Τόφας Turkish Basketball Super League
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Μαρούσι Stoiximan GBL
17:00 Mega News Ολυμπιακός – Οχρίδα Χάντμπολ
17:35 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup
17:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας – Αθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών Τελικός
18:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Warm Up)
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ούντινε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
19:30 Novasports Start Σαραγόσα – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Μάλαγα ACB Liga Endesa
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπούρσασπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γίρι Λεχέτσκα – Γιανίκ Σίνερ ATP Masters 1000
22:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA
