Κυβέρνηση: Τα τρία μέτρα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, στο ρεύμα και τα τρόφιμα

Ετοιμα να τεθούν σε εφαρμογή είναι τρία έκτακτα μέτρα, που βρίσκονται στο συρτάρι του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης εάν αυξηθούν σημαντικά οι τιμές στο πετρέλαιο Μπρεντ, στο φυσικό αέριο και στην χονδρική τιμή του ρεύματος.

Οι τιμές στο Μπρεντ ήταν οριακά αυξημένες στα περίπου 82 δολάρια το βαρέλι, στο φυσικό αέριο καταγράφηκε μείωση κατά περίπου 8%, κάτω από τα 50 ευρώ τη μεγαβατώρα ενώ κατά 3,4% αυξήθηκε η χονδρική τιμή ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στα 105 ευρώ την μεγαβατώρα.

Το σχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες στα έκτακτα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνoνται τα εξής:

-Παροχή Fuell Pass, εφόσον το πετρέλαιο Μπρεντ βρεθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τουλάχιστον 1 μήνα. Πρόκειται για μια έκτακτη αμοιβή που θα λάβουν με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ιδιοκτήτες οχημάτων.

-Επιδότηση ρεύματος σε περίπτωση που τον Απρίλιο υπάρξει σημαντική αύξηση της κιλοβατώρας, πάνω από 17-18 λεπτά του ευρώ.

-Επαναφορά του μέτρου που αφορά το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα και τα καύσιμα.

Στο «στόχαστρο» η αγορά καυσίμων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο – από το μεσημέρι του Σαββάτου – την εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, συνολικά, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις τιμές σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ιδίως σε σημεία όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.

Μεγαλύτερες μειώσεις

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

-Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,29%

-Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,39%

-Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: -3,02%

-Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπική φροντίδας: -2,79%

–Τρόφιμα παντοπωλείου: -2,53%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τρόφιμου).

Μεγαλύτερες αυξήσεις

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

-Φρέσκα κρέατα: +8,88%

-Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +7,89

-Αλλαντικά: +5,79%

-Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +5,51%

-Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +3,66%

Τόσο στο κρέας, όσο και στη σοκολάτα οι αυξήσεις παρουσιάζουν σημαντική αποκλιμάκωση σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν τα προϊόντα.

