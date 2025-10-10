Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»

Με αιχμές και αναφορές σε «μεθόδους κοπτοραπτικής», κυβερνητικές πηγές επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για σκόπιμη διαστρέβλωση των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τον υπουργό Μάκη Βορίδη.

Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
10 Οκτ. 2025 15:02
Pelop News

Σε έντονο ύφος απάντησαν κυβερνητικές πηγές στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το κόμμα για «διαρκή χρήση μεθόδων κοπτοραπτικής» και «συνειδητή παραποίηση της αλήθειας», με αφορμή δηλώσεις του εκπροσώπου του κόμματος Θανάση Τσουκαλά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρουν, ο κ. Τσουκαλάς ισχυρίστηκε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως ο Μάκης Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη, κάτι που – σύμφωνα με την κυβέρνηση – ουδέποτε ειπώθηκε. «Ο κ. Τσουκαλάς εν γνώσει του διαστρέβλωσε τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, συμπληρώνοντας ότι “μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για αποκλειστική ευθύνη”», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, κάνοντας λόγο για σκόπιμη διαστρέβλωση.

Οι κυβερνητικοί κύκλοι προσθέτουν πως «η παραποίηση της αλήθειας, ελλείψει σοβαρού πολιτικού λόγου, έχει γίνει πλέον κανόνας στο ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας ότι τα πραγματικά αποσπάσματα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει: «Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη. Το μόνο που επιβεβαιώθηκε είναι ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή συγκάλυψη από το Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι περιγράφεται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη».

Και συμπλήρωσε: «Αν έχει ευθύνη ο κ. Βορίδης που εφάρμοσε κάτι το οποίο προβλεπόταν ήδη νομικά και του εισηγήθηκε η σχετική διοίκηση, αυτό είναι ζήτημα ευρύτερης πρακτικής και όχι αποκλειστικής πολιτικής ευθύνης. Ως προς τις ποινικές ευθύνες, ήμουν σαφής: δεν προκύπτει τίποτα».

Με τη νέα αυτή αντιπαράθεση, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδομήσει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ για ευθύνες του υπουργού Μάκη Βορίδη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη εργαλειοποίηση της υπόθεσης από την αντιπολίτευση» και επικοινωνιακή τακτική που στερείται πολιτικού βάθους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ