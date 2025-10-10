Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»

Σε έντονο ύφος απάντησαν κυβερνητικές πηγές στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το κόμμα για «διαρκή χρήση μεθόδων κοπτοραπτικής» και «συνειδητή παραποίηση της αλήθειας», με αφορμή δηλώσεις του εκπροσώπου του κόμματος Θανάση Τσουκαλά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρουν, ο κ. Τσουκαλάς ισχυρίστηκε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως ο Μάκης Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη, κάτι που – σύμφωνα με την κυβέρνηση – ουδέποτε ειπώθηκε. «Ο κ. Τσουκαλάς εν γνώσει του διαστρέβλωσε τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, συμπληρώνοντας ότι “μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για αποκλειστική ευθύνη”», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, κάνοντας λόγο για σκόπιμη διαστρέβλωση.

Οι κυβερνητικοί κύκλοι προσθέτουν πως «η παραποίηση της αλήθειας, ελλείψει σοβαρού πολιτικού λόγου, έχει γίνει πλέον κανόνας στο ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας ότι τα πραγματικά αποσπάσματα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει: «Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη. Το μόνο που επιβεβαιώθηκε είναι ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή συγκάλυψη από το Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι περιγράφεται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη».

Και συμπλήρωσε: «Αν έχει ευθύνη ο κ. Βορίδης που εφάρμοσε κάτι το οποίο προβλεπόταν ήδη νομικά και του εισηγήθηκε η σχετική διοίκηση, αυτό είναι ζήτημα ευρύτερης πρακτικής και όχι αποκλειστικής πολιτικής ευθύνης. Ως προς τις ποινικές ευθύνες, ήμουν σαφής: δεν προκύπτει τίποτα».

Με τη νέα αυτή αντιπαράθεση, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδομήσει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ για ευθύνες του υπουργού Μάκη Βορίδη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη εργαλειοποίηση της υπόθεσης από την αντιπολίτευση» και επικοινωνιακή τακτική που στερείται πολιτικού βάθους.

