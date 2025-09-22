Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

Συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

22 Σεπ. 2025 16:19
Σύσκεψη με αντικείμενο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Από την πλευρά της βιομηχανίας μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου.

Στη σύσκεψη επισημάνθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, όπως, μεταξύ άλλων, η μείωση της φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, οι απλουστεύσεις στην αδειοδότηση αλλά και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

