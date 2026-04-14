Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών αναμένεται να εορταστεί και φέτος η Παναγία Τρυπητή στο Αίγιο, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εκδηλώσεις της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τον καθιερωμένο Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό, τη Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της ιερής εικόνας, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας και συλλογικών φορέων.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Πέμπτη 16 Απριλίου

19:00: Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός

Παρασκευή 17 Απριλίου

07:00: Όρθρος

08:20: Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία

09:15 – 09:30: Προσέλευση επισήμων στον Ιερό Ναό

10:45: Εκκίνηση λιτανείας με τη συμμετοχή:

Ιερού Κλήρου

Δημοτικής Αρχής

Επισήμων προσκεκλημένων

Σωμάτων Ασφαλείας

Πυροσβεστικής

Αντιπροσωπειών σχολείων

Φιλαρμονικής Αιγίου «Η ΕΥΤΕΡΠΗ»

Φιλαρμονικής Ακράτας

Δημοτικής Φιλαρμονικής Αιγείρας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ»

Ο συντονισμός των εκδηλώσεων έχει ανατεθεί στην Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας της Δ.Ε. Διακοπτού, Μαρία Αγγελοπούλου, ενώ καθήκοντα τελετάρχη θα έχουν οι δημοτικοί υπάλληλοι Αγλαΐα Σαλαμούρα και Αριστομένης Σταματόπουλος.

Ο εορτασμός της Παναγίας Τρυπητής αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, συνδυάζοντας τη βαθιά θρησκευτική πίστη με τη συμμετοχή των πολιτών σε μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις της Αιγιάλεια.

