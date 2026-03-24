Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ

Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτάτος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος συνεχοροστάτησε μετά του προσκεκλημένου Ιεράρχου

Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ
24 Μαρ. 2026 22:10
Με λαμπρότητα ετελέσθη την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 ο πανηγυρικός Εσπερινός στον ιστορικό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος συνεχοροστάτησε μετά του προσκεκλημένου Ιεράρχου.

 

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο υποδέχθηκε και καλωσόρισε με θερμότατους λόγους και ευγνώμονες ευχαριστίες ο οικείος Ιεράρχης, ο οποίος χαρακτήρισε τον της Ναυπάκτου κλεινό Αρχιερέα γείτονα πολύτιμο και πολυσέβαστο, Αρχιερέα της Εκκλησίας της Ελλάδος διακεκριμένο, κόσμημα της Ιεραρχίας και μέγα θεολόγο πανορθοδόξου εμβελείας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, στον καταπληκτικό θεολογικό του λόγο, είπε, μεταξύ άλλων, για το μυστήριο της συνέργειας μεταξύ του Θεού και της Παναγίας στον Ευαγγελισμό Της, σύμφωνα με την αρχή «το μεν θεόθεν, το δε της ημετέρας σπουδής». Τόνισε δύο σημεία.

Το πρώτο σημείο είναι ότι η Υπεραγία Θεοτόκος προετοιμάστηκε κατάλληλα γι’ αυτό το μεγάλο μυστήριο της συλλήψεως του Υιού και Λόγου του Θεού στη μήτρα της. Και αυτό έγινε με την παραμονή της στα Άγια των Αγίων δώδεκα χρόνια, όπου, κατά τη διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έζησε την ησυχαστική ζωή και έφθασε στη θεωρία του Θεού. Και η επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ έγινε κατά την ώρα της νοεράς προσευχής, σε κατάσταση ησυχίας.

Το δεύτερο σημείο είναι το πώς έγινε αυτή η σύλληψη του Υιού και Λόγου του Θεού. Ανέλυσε το σχετικό χωρίο του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ότι το Άγιο Πνεύμα, που την επισκέφθηκε, την καθάρισε, της έδωσε δύναμη δεκτική της θεότητας του Λόγου και ακόμη της έδωσε δύναμη γεννητική. Τότε ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκώθηκε από τα αγνά και καθαρότατα αίματα της Θεοτόκου, δηλαδή προσέλαβε σάρκα εμψυχωμένη με ψυχή λογική και νοερά, ως απαρχή του δικού μας φυράματος, όχι με σπέρμα, αλλά με τη δημιουργική δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η Χάρη του Θεού στον άνθρωπο ενεργεί ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση, δηλαδή δίνει πνευματικά χαρίσματα ανάλογα με τα φυσικά χαρίσματα και ενεργεί ανάλογα με τη δεκτικότητά του και τον ασκητικό του αγώνα.

Όλα τα θέματα έχουν προϋποθέσεις· τίποτε δεν είναι απροϋπόθετο. Έτσι και η ορθόδοξη θεολογία προϋποθέτει την άσκηση και τον ιερό ησυχασμό.

Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ

