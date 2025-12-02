Λαφαζάνης: «Δεν υπάρχει δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας – Γιατί όχι εγώ;»

Σε υψηλούς τόνους σχολίασε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης το περιεχόμενο του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στο Action 25. Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, καταλογίζοντάς του πολιτικές επιλογές που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν σε εξαπάτηση των πολιτών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωπικής διεκδίκησης της πρωθυπουργίας, σημειώνοντας ότι το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών δεν περιορίζεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε ότι είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία», ενώ χαρακτήρισε «γελοιότητες» όσα, κατά τη γνώμη του, αναφέρει ο κ. Τσίπρας για τη Ρωσία στο βιβλίο του. Τόνισε ότι ο ίδιος διαθέτει προσωπική γνώση πολιτικών προσώπων όπως ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν και διευκρίνισε ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε τον όρο «σύντροφος» για τον Μεντβέντεφ με τον τρόπο που αυτό παρουσιάζεται στον δημόσιο διάλογο.

Στη συνέντευξή του, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης επανέλαβε ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται ανανέωση και νέες δυνάμεις. «Δεν υπάρχει δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας – υπάρχει και άλλη επιλογή. Γιατί όχι εγώ;», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λαφαζάνης ισχυρίστηκε ακόμη ότι υπήρχε έτοιμη συμφωνία για αγωγό φυσικού αερίου μέσω Θράκης με ισότιμη συμμετοχή Ελλάδας και Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι ο τότε πρωθυπουργός «δεν γνώριζε καν» το περιεχόμενό της. Επέκρινε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση της κυβέρνησης το 2015, κάνοντας λόγο για «αλλαγή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος» και υποστήριξε ότι η δημόσια περιουσία έχει «δεσμευθεί για έναν αιώνα».





