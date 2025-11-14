Λαφαζάνης για το βιβλίο Τσίπρα: «Χονδροειδή ψέματα – Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ»

Μιλώντας στον Status FM 107.7, ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε «αστεία και χονδροειδή ψέματα» όσα φέρεται να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για συνάντηση στη Μόσχα, στην οποία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συμμετείχαν ο ίδιος, η Νάντια Βαλαβάνη και ο Κώστας Ήσυχος.

«Δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, ούτε εγώ προσωπικά ούτε μαζί με τον Ήσυχο και τη Βαλαβάνη. Δεν είχε καν νόημα να κάνουμε και οι τρεις μας ειδική συνάντηση μαζί του. Αυτά είναι αστεία πράγματα», δήλωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, σχολιάζοντας τις αναφορές που αποδίδονται στο βιβλίο «Ιθάκη».

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «λέει ψέματα για πολύ σοβαρότερα θέματα» και πως επιχειρεί «να ξαναγράψει την ιστορία για να δικαιολογήσει τις κωλοτούμπες και τα λάθη της διακυβέρνησής του».

«Από τον Τσίπρα τα περιμένω όλα. Βρίσκεται σε δεινή θέση και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Αν πράγματι γράφονται αυτά, θα απαντήσω όπως πρέπει», σημείωσε.

Ο Λαφαζάνης εξέφρασε πάντως επιφυλάξεις για το αν όντως περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες περιγραφές στο βιβλίο, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για διαρροές τρίτων».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Νάντια Βαλαβάνη, η οποία διέψευσε επίσης οποιαδήποτε συνάντηση με τον πρώην Ρώσο πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο Κώστας Βαξεβάνης, στο βιβλίο «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να περιγράφει μια σκηνή στη Μόσχα, όπου τρία κυβερνητικά στελέχη αποκαλούν τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ «σύντροφο», προκαλώντας –όπως γράφεται– το χαμόγελό του.

