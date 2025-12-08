Λαφαζάνης: «Ο Τσίπρας δεν έχει καμία αξιοπιστία, υπό διάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει καμία αξιοπιστία» και ότι με την πρόσφατη εκδήλωση στο Παλλάς «έκανε τον επικήδειο του ΣΥΡΙΖΑ». Ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται «σε πανικό» και «υπό διάλυση», ενώ προέβλεψε ότι ο κ. Τσίπρας «θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της Κεντροαριστεράς».

Ο κ. Λαφαζάνης σχολίασε και το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» και την απομάκρυνση του διευθυντή της εφημερίδας, σημειώνοντας ότι «στον ΣΥΡΙΖΑ τελούν σε κατάσταση πανικού λόγω της διάλυσης» και χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο» να απομακρύνεται διευθυντής «για ένα πρωτοσέλιδο». Υποστήριξε ότι το κόμμα «δεν έχει ποσοστά ούτε απήχηση στην κοινωνία» και ότι «όλα του φταίνε».

Αναφερόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι «και τα υπόλοιπα δεν πάνε καλά», ενώ απαντώντας στο εάν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ενώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, τόνισε πως «όχι», διότι «φέρει το βάρος του τρίτου μνημονίου και μιας πολιτικής που κατέστρεψε τη χώρα». Υπενθύμισε ότι «οι αγρότες ζουν ακόμη τα αποτελέσματα των αποφάσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», αναφερόμενος ειδικά στα μέτρα του τρίτου μνημονίου που, όπως είπε, «δεν καταργούνται, αλλά μόνο τροποποιούνται με έγκριση της Τρόικας».

Ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε πως ο πρώην πρωθυπουργός «θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της Κεντροαριστεράς», καθώς «με το που μίλησε, τσακώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και δέχεται βολές από το ΠΑΣΟΚ». Για την εκδήλωση στο Παλλάς, σχολίασε ότι «έγινε για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ» και ότι «ούτε μία λέξη δεν είπε για το κόμμα».

Σχετικά με τις αναφορές του κ. Τσίπρα στο βιβλίο του για το πρόσωπό του, ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε πως «ό,τι αρνητικό λέει για μένα είναι τιμητικό», υπενθυμίζοντας ότι «όλοι μαζί λέγαμε για κατάργηση των μνημονίων» και ότι και ο κ. Τσίπρας είχε δεσμευτεί πως «θα τα καταργούσε με έναν νόμο και ένα άρθρο».

Αναφερόμενος στο ταξίδι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πως μπορούσε να βοηθήσει με μια προκαταβολή σχετική με τον αγωγό που επρόκειτο να κατασκευαστεί, σημειώνοντας ότι «από τα μελλοντικά κέρδη, 50-50, αυτά θα ήταν 5 δισ.». Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ζητήθηκαν χρήματα από τη Ρωσία για θέμα νομίσματος.

Για το ενδεχόμενο επανένωσης του χώρου, ο κ. Λαφαζάνης εκτίμησε ότι είναι «αδύνατον», επιμένοντας ότι «ο Τσίπρας δεν έχει καμία αξιοπιστία» και προβλέποντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, «δεν πρόκειται να παραδώσει το κόμμα». Τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας «χάνει όλον τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά» και δεν μπορεί να δημιουργήσει «ισχυρή ανοδική δυναμική».

Σχολιάζοντας τον Στέφανο Κασσελάκη, είπε πως «σταρ ήταν και ο Κασσελάκης που τα ΜΜΕ θεοποίησαν» και αναρωτήθηκε «πού βρίσκεται σήμερα», χαρακτηρίζοντας την εικόνα εκείνης της περιόδου «επικοινωνιακό μπουμ».

Τέλος, απαντώντας στο αν υπάρχει περίπτωση να ξανασυναντηθεί με τον κ. Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά: «Μόνο που θα σταθώ δίπλα στον Τσίπρα, θα πάθει συγκοπή. Ξέρει ότι είναι ένοχος. Εγώ είμαι ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ». Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «εξαπάτησε τον ελληνικό λαό» και «έκανε συμμαχία με όλους αυτούς που σήμερα επικρίνει».





