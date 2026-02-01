Λαγκάδια Αρκαδίας: Πέτρινά αρχοντικά μέσα στα δέντρα

Η σημερινή μας επιλογή είναι τα Λαγκάδια Αρκαδίας τα οποία είναι χτισμένα σε μια απότομη πλαγιά σε υψόμετρο 966 μέτρων, ενώ το χωριό αναπτύσσεται γύρω από τον δρόμο Τρίπολης-Πύργου. Ο μεγάλος κεντρικός δρόμος πηγαίνει παράλληλα με την κλίση της πλαγιάς και όλο το χωριό είναι αμφιθεατρικά χτισμένο σε μεγάλη ανηφοριά. Αυτός ο κεντρικός δρόμος που χωρίζει το χωριό στα δύο είναι στην ουσία η εθνική οδός Τρίπολης-Πύργου.

Ολοι οι άλλοι δρόμοι του χωριού και τα μονοπάτια είναι ανηφοριές και κατηφοριές. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός διατηρητέος, αφού είναι γεμάτος με πέτρινα αρχοντικά. Κι αυτό οφείλεται στους ντόπιους μάστορες, οι οποίοι κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εξελίχτηκαν σε φημισμένους χτίστες και μάλλον μετακινούνταν σε όλη την Πελοπόννησο κατασκευάζοντας σπίτια, σχολεία κι άλλα.

Οι Λαγκαδινοί μάστορες είχαν γίνει περιζήτητοι και το χωριό πέρασε μια περίοδο μεγάλης ευημερίας και μάλιστα προς τα τέλη του 19ου αιώνα έφτασε να αριθμεί 7.000 κατοίκους. Μετά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η τέχνη του κτισίματος με πέτρα άρχισε να αντικαθίσταται από άλλες μεθόδους και η οικονομική ανάπτυξη του χωριού να παρακμάζει. Πολλοί από τους κατοίκους μετανάστευσαν σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και ο πληθυσμός μειώθηκε.

Στην είσοδο του χωριού θα δείτε το Μνημείο του Λαγκαδινού κτίστη που τιμά την ιστορία και την τέχνη των μαστόρων του χωριού. Εξαιρετικό δείγμα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι και το Γυμνάσιο του χωριού, κτισμένο το 1868, το οποίο έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο.

Σε κοντινή απόσταση από τα Λαγκάδια, περίπου 22 χιλιόμετρα, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Λάδωνα, η οποία δημιουργήθηκε το 1956 με την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στα νερά του ποταμού Λάδωνα. Το φράγμα βρίσκεται στη δυτική πλευρά, ενώ στην άλλη πλευρά θα δείτε το Γεφύρι της Κυράς, μια τοξωτή γέφυρα, χτισμένη τον 13ο αιώνα. Το γεφύρι τον χειμώνα καλύπτεται από τα νερά της λίμνης και είναι ορατό μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σήμερα υπάρχουν πολλές επιλογές καταλυμάτων για τους εκδρομείς και φυσικά πολλές επιλογές για τους λάτρεις της γαστρονομίας και κυρίως τους κρεατοφάγους.

