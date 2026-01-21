Λαγκάρντ: Αναγκαία η δομική προσαρμογή της Ευρώπης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα

Την ανάγκη μιας εκτεταμένης αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη καλείται να προσαρμοστεί στη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς τάξης.

Σε συνέντευξή της στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η Λαγκάρντ ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται «βαθιά αναθεώρηση» ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως σημείωσε, οι προκλήσεις που διαμορφώνονται απαιτούν μεγαλύτερη συνοχή και ενίσχυση της εσωτερικής δυναμικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις από τους σχεδιαζόμενους αμερικανικούς δασμούς, η πρόεδρος της ΕΚΤ εκτίμησε ότι η επίδρασή τους στον πληθωρισμό της ευρωζώνης θα είναι περιορισμένη. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι συνέπειες δεν θα είναι ομοιόμορφες, με τη γερμανική οικονομία να αναμένεται να δεχθεί ισχυρότερες πιέσεις σε σύγκριση με τη Γαλλία.

Παράλληλα, η Λαγκάρντ τόνισε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την οικονομική της ανθεκτικότητα εάν προχωρούσε στην κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται στο εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών. Σύμφωνα με την ίδια, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης.

Οι δηλώσεις της έρχονται μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Σάββατο δήλωσε ότι σκοπεύει να εφαρμόσει αυξήσεις δασμών από την 1η Φεβρουαρίου σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών. Στο μέτρο περιλαμβάνονται η Δανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτήσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην αγορά της Γροιλανδίας, εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

