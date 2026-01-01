Λαϊκές αγορές: Απεργία από τις 7 /1, αναμονή από την Αχαΐα

Η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και όλες οι ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον.

Λαϊκές αγορές: Απεργία από τις 7 /1, αναμονή από την Αχαΐα
01 Ιαν. 2026 17:29
Pelop News

Μετά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, νέο μέτωπο φαίνεται να ανοίγει στον πρωτογενή τομέα, καθώς η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και όλες οι ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον.
Η απόφαση, η οποία ελήφθη χθες, προβλέπει την έναρξη της κινητοποίησης από τις 7 Ιανουαρίου 2026. Οπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των σωματείων, «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο».

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας είναι:
-η αντιμετώπιση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές,
-η ουσιαστική στήριξη των αγροτών με μείωση του κόστους παραγωγής,
-η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης,
-η άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%,

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Σε τοπικό επίπεδο, πάντως, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση από τους αρμόδιους συλλόγους της Αχαΐας. Ο λόγος είναι ότι, εξαιτίας των εορταστικών ημερών, δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση των οργάνων, καθώς η πλειονότητα των παραγωγών βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων.
Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Πάτρας, Αλέκο Θανόπουλο, ο οποίος δήλωσε: «Εχουμε ενημερωθεί για την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και με το νέο έτος θα πραγματοποιήσουμε διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών «Αγιος Τρύφωνας», Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε:
«Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ΓΣ, όπου θα συζητηθεί το θέμα και θα ληφθεί απόφαση».
Η γενική εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει συμμετοχή και σε τοπικό επίπεδο στην πανελλαδική απεργία, ωστόσο οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες – Τι συνέβη
20:08 Πέθανε ο Αλκης Χήτος, ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
20:00 Νέοι ερευνητές από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Πάτρα και το ΙΝΒΙΣ
19:51 Αναταραχές στο Ιράν: Στους δρόμους ο λαός κατά των Αγιατολάχ – Τρεις νεκροί ΒΙΝΤΕΟ
19:39 Βάνα Μπάρμπα: «Νιώθω ότι είχα μια αθωότητα, δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουνα φοβερά ανασφαλής»
19:30 Παίκτης της ΑΕΚ ο Τζέιμς Νάναλι: «Είμαι χαρούμενος που θα συμμετάσχω στην αναγέννηση της ΑΕΚ»
19:21 Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με τον Γκραντ που είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
19:09 Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας – Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
19:00 Στο επίκεντρο ο Αραξος για το 2026 – Το Υπερταμείο προγραμματίζει την αξιοποίηση του αεροδρομίου
18:51 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Συγκλονιστικές προσπάθειες να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά – 47 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ
18:40 Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ουκρανικό drone στόχευε κατοικία του Πούτιν – Θα δώσει τις αποδείξεις στις ΗΠΑ
18:38 Ο Χρήστος Κοτσώνης της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Εφήβων
18:32 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο φυσικός – καθηγητής Θανάσης Μπέλλος
18:32 Η ΝΕΠ παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πισίνα
18:24 Τα ρεκόρ του καιρού το 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμόμετρο καλοκαίρι της ιστορίας της
18:16 Τραμπ: «Η ενέργειά μου οφείλεται στην ασπιρίνη, στα πολύ καλά γονίδια και στα McDonald’s»
18:08 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μια απλή απόφαση το απρόβλεπτο 2026
18:00 Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ
17:51 «Λουκέτο» στην εθνική ομάδα της Γκαμπόν μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Άφρικα
17:38 Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πάτρα ανήμερα Πρωτοχρονιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ