Λαϊκές αγορές: Απεργία από τις 7 /1, αναμονή από την Αχαΐα

Μετά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, νέο μέτωπο φαίνεται να ανοίγει στον πρωτογενή τομέα, καθώς η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και όλες οι ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη χθες, προβλέπει την έναρξη της κινητοποίησης από τις 7 Ιανουαρίου 2026. Οπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των σωματείων, «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο».

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας είναι:

-η αντιμετώπιση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές,

-η ουσιαστική στήριξη των αγροτών με μείωση του κόστους παραγωγής,

-η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης,

-η άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%,

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Σε τοπικό επίπεδο, πάντως, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση από τους αρμόδιους συλλόγους της Αχαΐας. Ο λόγος είναι ότι, εξαιτίας των εορταστικών ημερών, δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση των οργάνων, καθώς η πλειονότητα των παραγωγών βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων.

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Πάτρας, Αλέκο Θανόπουλο, ο οποίος δήλωσε: «Εχουμε ενημερωθεί για την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και με το νέο έτος θα πραγματοποιήσουμε διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών «Αγιος Τρύφωνας», Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε:

«Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ΓΣ, όπου θα συζητηθεί το θέμα και θα ληφθεί απόφαση».

Η γενική εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει συμμετοχή και σε τοπικό επίπεδο στην πανελλαδική απεργία, ωστόσο οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

