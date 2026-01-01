Λαϊκές αγορές: Απεργία από τις 7 /1, αναμονή από την Αχαΐα
Η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και όλες οι ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον.
Μετά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, νέο μέτωπο φαίνεται να ανοίγει στον πρωτογενή τομέα, καθώς η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και όλες οι ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον.
Η απόφαση, η οποία ελήφθη χθες, προβλέπει την έναρξη της κινητοποίησης από τις 7 Ιανουαρίου 2026. Οπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των σωματείων, «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο».
Τα βασικά αιτήματα της απεργίας είναι:
-η αντιμετώπιση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές,
-η ουσιαστική στήριξη των αγροτών με μείωση του κόστους παραγωγής,
-η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης,
-η άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%,
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Σε τοπικό επίπεδο, πάντως, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση από τους αρμόδιους συλλόγους της Αχαΐας. Ο λόγος είναι ότι, εξαιτίας των εορταστικών ημερών, δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση των οργάνων, καθώς η πλειονότητα των παραγωγών βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων.
Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Πάτρας, Αλέκο Θανόπουλο, ο οποίος δήλωσε: «Εχουμε ενημερωθεί για την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και με το νέο έτος θα πραγματοποιήσουμε διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών «Αγιος Τρύφωνας», Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε:
«Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ΓΣ, όπου θα συζητηθεί το θέμα και θα ληφθεί απόφαση».
Η γενική εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει συμμετοχή και σε τοπικό επίπεδο στην πανελλαδική απεργία, ωστόσο οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.
