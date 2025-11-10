Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας: Ψήφισμα για τα ΕΛΤΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6/11/2025, η Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας, κατέθεσε ψήφισμα ενάντια στην «αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ», που θα έχει τραγικές συνέπειες για τον λαό όλης της χώρας αλλά και της περιοχής μας.

Το ψήφισμα, το οποίο έγινε δεκτό ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι το ακόλουθο:

«Η απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ που υλοποιείται με την στήριξη της Κυβέρνησης της Ν.Δ., να προχωρήσει στο κλείσιμο μιας σειράς υποκαταστημάτων σε όλη την χώρα, έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα πάνω από 200 υποκαταστήματα σχεδιάζεται να βάλουν λουκέτο σε όλη την χώρα, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ετοιμάζονται να κλείσουν 21 υποκαταστήματα ( 9 Αιτωλοακαρνανία, 6 Αχαΐα, 6 Ηλεία ). Η απόφαση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων αυτών, αποτελεί συνέχεια των 141 λουκέτων που μπήκαν το 2023.

Ο ελιγμός Κυβέρνησης και Διοίκησης ΕΛ.ΤΑ., κάτω από την πίεση των λαϊκών αντιδράσεων, για τρίμηνη παράταση στο κλείσιμο ορισμένων υποκαταστημάτων δεν πρέπει να κάμψει τις αντιδράσεις που υπάρχουν, αφού η Κυβέρνηση, οι συνοδοιπόροι της και οι επενδυτές έχουν προδιαγεγραμμένη πορεία για τα ΕΛΤΑ.

Ήδη το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.στο Νότιο Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, στα Ζαρουχλέικα, έκλεισε από την Δευτέρα 3.11.2025.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση σε αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη, που θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για τους κατοίκους της Περιφέρειάς μας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου.

Η λεγόμενη “αναδιοργάνωση” των ΕΛΤΑ., έχει ως βασικό αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου και των υπηρεσιών του, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από περικοπές θέσεων εργασίας, εντατικοποίηση, μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι πολίτες, ιδιαίτερα στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, βλέπουν να αποκόπτονται από απαραίτητες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις αυτές μόνο τυχαίες δεν είναι. Αντίθετα, εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο που υλοποιείται βήμα-βήμα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τη συνέργεια όλων των κυβερνήσεων, και με «οδικό χάρτη» την πολιτική της Ε.Ε.. Στόχος η εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της “απελευθέρωσης” της αγοράς και της αναζήτησης “στρατηγικού επενδυτή” για τα ΕΛΤΑ. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για παράδοση ενός κρίσιμου δημόσιου αγαθού στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, καταδικάζει αυτούς τους σχεδιασμούς. Τώρα Κυβέρνηση και Διοίκηση των ΕΛΤΑ να πάρουν πίσω την απόφαση για περαιτέρω υποβάθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τις δίκαιες αντιδράσεις των κατοίκων της Περιφέρειάς μας. Δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό τους για να ακυρωθούν τα νέα σχέδια υποβάθμισης της ζωής και της καθημερινότητάς τους.

Απαιτεί να διασφαλιστεί ότι καμιά περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε δημόσιες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους».

