Λακωνία: έπεσε πάνω σε αγριογούρουνο και σκοτώθηκε!

Απίστευτο τροχαίο δυστύχημα το πρωί στη Λακωνία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 24χρονος, συγκρούστηκε με αγριογούρουνο. Από τη σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια κατέληξε σε χωμάτινο χαντάκι, με τον οδηγό να τραυματίζεται θανάσιμα.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

