Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου: Ακόμα περιμένουν τα βλήματα όλμου – Ελέγχονται ένα μήνα

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ακόμα, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και τις ειδικές Μονάδες του, για το τι έβγαλε η έρευνα των πολεμικών υλικών που αφαιρέθηκαν ξαφνικά από το Δημοτικό Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου, ανήμερα της μεγάλης για την Αιγιάλεια γιορτής της επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.

Εχει περάσει ένας μήνας κι ακόμα καμία ενημέρωση προς τους υπεύθυνους του Μουσείου ή του Δήμου Αιγιάλειας. Εγινε ο έλεγχος; Βρέθηκε κάτι επικίνδυνο; Αν όχι, γιατί δεν έχουν επιστραφεί τα πολεμικά υλικά στο Μουσείο; Εάν βρέθηκε κάτι επικίνδυνο, πάλι δεν έπρεπε να ‘χε ενημερωθεί το Μουσείο;

Η συνήθης πρακτική, όπως μάθαμε, είναι ότι ο έλεγχος επικινδυνότητας γίνεται σε μερικές μέρες. Εν προκειμένω, έχει περάσει ολόκληρος μήνας…

Θυμίζουμε ότι στις 26 Ιανουαρίου ήρθε από την Αθήνα στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο ειδική κινητή μονάδα του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς και «αφαίρεσε» κειμήλια-πολεμικό υλικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία εκτίθονταν εκεί επί σειρά ετών. Ο λόγος που έγινε η αφαίρεσή τους ήταν για να ελεγχθούν εάν είναι επικίνδυνα να… εκραγούν ή όχι.

Πρόκειται για δύο χειροβομβίδες και δύο βλήματα όλμου ιταλικής κατασκευής, τα οποία, αν και παλαιά και με εμφανή σημάδια οξείδωσης, κρίθηκαν δυνητικά επικίνδυνα.

Το ολίγον παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ο έλεγχος έγινε ξαφνικά, μετά από καταγγελία αγνώστου τη Δευτέρα 26/1. Ειδική ομάδα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της ΕΛΑΣ, μέσω εκπαιδευμένου σκύλου, ερεύνησε τους χώρους του Μουσείου και στάθηκε σε τρία επίμαχα αντικείμενα.

Η απομάκρυνση, όμως, των επίμαχων υλικών έγινε την επόμενη μέρα, Τρίτη, από κλιμάκιο ειδικής Μονάδας που ήρθε από την Αθήνα, κι ενώ είχε ενημερωθεί και η διοίκηση του ΚΕΤΧ.

Η κ. Μπεντεβή δεν θέλησε να κάνει το παραμικρό σχόλιο επί του θέματος. Είχε πει, όμως, κάμποσα «πράγματα» τις ημέρες του συμβάντος, μιλώντας έμμεσα για «γνωστή παρέα» που παθαίνει αναγούλα με την επέτειο της Βοστίτσας και προσπαθεί να αμαυρώσει τη γιορτή με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



