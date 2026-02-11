Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Σκηνές τρόμους βίωσαν το βράδυ της Τρίτης (10/2) ανήλικα παιδιά στην οδό Δημοσθένους της Λάρισας, καθώς ένας άνδρας τα κυνηγούσε με μαχαίρι.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρόκειται για ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο, το οποίο – βάσει των μαρτυριών των κατοίκων της περιοχής – κουβαλούσε μαχαίρι.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και πραγματοποίησαν νυχτερινή επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
