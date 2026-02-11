Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι

Σκηνές τρόμους βίωσαν το βράδυ της Τρίτης (10/2) ανήλικα παιδιά στην οδό Δημοσθένους της Λάρισας, καθώς ένας άνδρας τα κυνηγούσε με μαχαίρι.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρόκειται για ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο, το οποίο – βάσει των μαρτυριών των κατοίκων της περιοχής – κουβαλούσε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και πραγματοποίησαν νυχτερινή επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



