Λάρισα: Φήμες ότι οι αγρότες θ’ αποφασίσουν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο!

Η Θεσσαλία ετοιμάζεται να κόψει… την Ελλάδα στα δύο. Με τα τρακτέρ ήδη παραταγμένα και την οργή να ξεχειλίζει από τον κάμπο έως τα ορεινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι λαμβάνουν την οριστική απόφαση για ένα ενιαίο, ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας.

Αγρότες από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και είναι σε εξέλιξη στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας, με τεράστια συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα.

Στη σύσκεψη εξετάζεται η πρόταση για συγκρότηση ενός ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου στην Εθνική Οδό, στη Λάρισα, ενώ προαναγγέλθηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν κλείσιμο δρόμων, λιμανιών ακόμα και…αεροδρομίων.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου στη Ε.Ο. στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχουν στηθεί όλα τα μπλόκα των αγροτών στη χώρα.

Τα σημεία που θα στηθούν, θα αποφασισθούν σε μεγάλο βαθμό στην πανελλαδική αγροτική σύσκεψη της Κυριακής, ωστόσο, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα κατέβουν τρακτέρ σε όλα τα σημεία του οδικού δικτύου που πραγματοποιούνται συνήθως κινητοποιήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



