Λάρισα: Πιερρακάκης, Θεοδωρικάκος και Τσιάρας έβαλαν στο τραπέζι οικονομία, επενδύσεις και αγροτικό σχέδιο

Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με κεντρικό θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», τρεις υπουργοί της κυβέρνησης επιχείρησαν να δώσουν το στίγμα της επόμενης περιόδου, απαντώντας σε ερωτήσεις γύρω από την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τον πρωτογενή τομέα. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ανέπτυξαν από τη Λάρισα μια ενιαία γραμμή, που συνδέει τη μακροοικονομική σταθερότητα με την κοινωνική στήριξη, την επενδυτική ώθηση και την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στην αντοχή της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις, παραδεχόμενος ότι η πίεση από τον σωρευτικό πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής παραμένει υπαρκτή για τα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι η οικονομία έχει διαγράψει σαφή πορεία βελτίωσης τα τελευταία χρόνια, με ανάπτυξη κοντά στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σταθερή υποχώρηση της ανεργίας και ενίσχυση της δημοσιονομικής εικόνας. Ειδική αναφορά έκανε και στη Θεσσαλία, επισημαίνοντας ότι η ανεργία στην περιοχή έχει περιοριστεί στο 6,2%, στοιχείο που χρησιμοποίησε για να υπογραμμίσει τη μεταβολή της οικονομικής εικόνας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνέδεσε την πορεία των δημόσιων οικονομικών με τις παρεμβάσεις στήριξης που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ανέφερε τη μείωση φόρων, τις ελαφρύνσεις για μεσαία εισοδήματα, την κατάργηση άμεσων επιβαρύνσεων για νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, τις παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ, την επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 950.000 νοικοκυριά και την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ σε περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ετοιμότητας για νέες παρεμβάσεις, εφόσον οι διεθνείς ενεργειακές και γεωπολιτικές συνθήκες το απαιτήσουν.

Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος εστίασε στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Θεσσαλία στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με 151 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 380 εκατ. ευρώ, τα οποία λαμβάνουν ενισχύσεις 200 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα και εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στη δημιουργία 1.600 νέων θέσεων εργασίας. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Θεσσαλία εντάχθηκε και στο ειδικό καθεστώς για παραμεθόριες περιοχές, με επιπλέον 13 σχέδια ύψους 85 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σημειώνοντας ότι το υπουργείο χρηματοδοτεί με 4 εκατ. ευρώ ένα πρότυπο Θεματικό Γεωτεχνολογικό Πάρκο, το οποίο έχει ήδη αναπτύξει επαφές με περίπου 150 αγρότες παραγωγούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην καινοτομία, την έρευνα και την πραγματική παραγωγή, δίνοντας στον πρωτογενή τομέα εργαλεία που ξεπερνούν τη λογική της απλής επιδότησης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε και στα έκτακτα μέτρα που αφορούν τον έλεγχο του μικτού περιθωρίου κέρδους ανά κωδικό προϊόντος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σκληρές, αλλά δίκαιες παρεμβάσεις, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας. Η αποτίμησή του ήταν ότι, σε συνθήκες αστάθειας, η αγορά οφείλει να λειτουργήσει με όρους ευθύνης και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου το κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να προστατεύσει την κοινωνία από ακραίες πιέσεις στο κόστος ζωής.

Από την πλευρά του αγροτικού χαρτοφυλακίου, ο Κώστας Τσιάρας έβαλε στο επίκεντρο τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η βασική επιδίωξη είναι διπλή: από τη μία να ανακτηθεί η αξιοπιστία της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών και από την άλλη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ίδιων των αγροτών στο σύστημα πληρωμών. Όπως τόνισε, η επιδίωξη είναι το νέο πλαίσιο να διασφαλίζει ότι κάθε παραγωγός θα λαμβάνει ακριβώς ό,τι δικαιούται, χωρίς στρεβλώσεις και χωρίς σκιές.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνώρισε ότι η μεταβατική περίοδος ήταν δύσκολη, καθώς συνδυάστηκε με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και με εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε πως οι συνολικές πληρωμές ξεπέρασαν τα 3,8 δισ. ευρώ, ποσό που παρουσίασε ως ένα από τα υψηλότερα που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλάμβανε ελέγχους σε χιλιάδες ΑΦΜ για πιθανές παραβατικές συμπεριφορές, ώστε το σύστημα να περάσει σε νέα φάση λειτουργίας.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Τσιάρας επέμεινε ότι η κυβερνητική απάντηση δόθηκε μέσα από τον διάλογο και μέσα από συγκεκριμένες οικονομικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, μίλησε για τη διάθεση 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης, με τα μισά να κατευθύνονται στους κτηνοτρόφους και τα υπόλοιπα στους γεωργούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε καλλιέργειες όπως το βαμβάκι και το σιτάρι, που έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας από τον ΕΛΓΑ χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση του ανώτατου πλαφόν αποζημίωσης από 70.000 σε 200.000 ευρώ.

Στο πεδίο του κόστους παραγωγής, ανέδειξε το αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και την κατάργηση στην πράξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο από την 1η Νοεμβρίου, ως βασικά εργαλεία αποσυμπίεσης για τον παραγωγικό κόσμο. Την ίδια ώρα, επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση και στην επόμενη ημέρα, μιλώντας για επενδυτικά προγράμματα άνω των 3 δισ. ευρώ, για Σχέδια Βελτίωσης ύψους 262 εκατ. ευρώ, για πρόγραμμα νέων αγροτών με ενίσχυση έως 44.000 ευρώ και για το πρόγραμμα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, το οποίο -όπως είπε- μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις έως 600 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 98 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού κοντά στο 1 δισ. ευρώ, καθώς και πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, δύο εκ των οποίων αφορούν τη Θεσσαλία. Το πολιτικό μήνυμα που επιχείρησε να περάσει ήταν σαφές: ότι ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να περιορίζεται στη λογική της επιδότησης, αλλά πρέπει να περάσει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με εξωστρέφεια, συνεργασίες, καινοτομία και πραγματική παραγωγή.

Συνολικά, το πάνελ των τριών υπουργών στη Λάρισα λειτούργησε ως συμπύκνωση του κυβερνητικού αφηγήματος για την επόμενη περίοδο: μακροοικονομική σταθερότητα, ελεγχόμενες παρεμβάσεις απέναντι στην ακρίβεια, ενίσχυση επενδύσεων στην περιφέρεια και μετάβαση του αγροτικού τομέα σε πιο αυστηρό αλλά και πιο παραγωγικό μοντέλο. Στο φόντο του προσυνεδρίου, η Θεσσαλία παρουσιάστηκε όχι μόνο ως περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος λόγω των πρόσφατων πληγών της, αλλά και ως πεδίο όπου η κυβέρνηση θέλει να δείξει χειροπιαστό αποτέλεσμα σε οικονομία, υποδομές και πρωτογενή παραγωγή.

