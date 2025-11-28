Λάρισα – Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών: Καταγγελίες, εντάσεις και νέες τοποθετήσεις

Η δίκη για την εξαφάνιση και επανεγγραφή του βιντεοληπτικού υλικού που αφορά την αμαξοστοιχία της τραγωδίας των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Στο εδώλιο κάθονται δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security, με το δικαστήριο να εστιάζει ξανά στο υλικό που είχε καταγραφεί στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης — το σημείο εκκίνησης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε μετωπικά, προκαλώντας τον θάνατο 57 ανθρώπων.

Η δίκη εξετάζει τόσο την εξαφάνιση των σχετικών βίντεο όσο και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στους ψηφιακούς σκληρούς δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Στην περιοχή βρέθηκε και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία εξαπέλυσε αιχμές κατά του εφέτη ανακριτή, μιλώντας για «ελλείψεις στη διαχείριση του υλικού» και για δίκη που «έπρεπε να έχει διαφορετικό εύρος και κατηγορούμενους». Ζήτησε δε να κληθεί ως μάρτυρας.

Παρόντες ήταν και συγγενείς θυμάτων. Ανάμεσά τους ο Γιώργος Κουτσόπουλος, που έχασε τον εγγονό του Τάσο, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για δικαίωση.

Στο δικαστήριο έδωσαν το «παρών» και δύο πολιτικοί αρχηγοί: ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Βελόπουλος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής λόγω της απουσίας του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση του υλικού. Εξέφρασε επίσης διαμαρτυρία για τον περιορισμό στην είσοδο της αίθουσας, λέγοντας: «Ένας διοικητικός υπάλληλος αποφασίζει πόσοι θα μπουν μέσα».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε με αιχμηρές δηλώσεις, αναφέροντας: «Σήμερα παρακολουθούμε άλλο ένα επεισόδιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να μπαζώσει την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών». Τόνισε ότι η δίκη αφορά την υπεξαγωγή και εξαφάνιση κρίσιμου βιντεοληπτικού υλικού που καταγράφει τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η διαδικασία συνεχίζεται με το δικαστήριο να εξετάζει τα επίμαχα στοιχεία και τις ευθύνες γύρω από το υλικό που θα μπορούσε να φωτίσει πτυχές της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής τραγωδίας των τελευταίων δεκαετιών.

