Η κύστη κόκκυγος αντιμετωπίζεται πλέον με την πρωτοποριακή, ανώδυνη μέθοδος US guided SiLaD. Αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση για την κύστη κόκκυγος με χρήση λέιζερ. Η διαδικασία εφαρμόζεται στο Laser Proctology Center στη Θεσσαλονίκη, όπου η θεραπεία της κύστης κόκκυγος μέσω λέιζερ έχει εξελιχθεί σημαντικά χάρη στην υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη τεχνική US guided SiLaD (Ultrasound Guided Sinus Laser Destruction). Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει τη χρήση του λέιζερ υπό συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση, ενισχύοντας τόσο την ακρίβεια όσο και την ασφάλεια της επέμβασης.

Τι είναι η κύστη κόκκυγος;

Η κύστη κόκκυγος αποτελεί χρόνια φλεγμονώδη πάθηση που εντοπίζεται στη μεσογλουτιαία σχισμή, άνωθεν της περιοχής του κόκκυγα. Συνήθως προκαλείται από τρίχες που διεισδύουν στο δέρμα, λειτουργώντας ως ξένα σώματα και προκαλώντας φλεγμονές, αποστήματα και συρίγγια. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύνθετο δίκτυο κοιλοτήτων και πόρων, το οποίο εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, οδηγεί συχνά σε υποτροπές και παρατεταμένη ταλαιπωρία

Παραδοσιακά, η προσέγγιση περιλάμβανε εκτεταμένη αφαίρεση της κύστης και των συριγγίων, γεγονός που συνεπαγόταν μεγάλο τραυματισμό, επώδυνες καθημερινές αλλαγές και μακροχρόνια αποχή από την εργασία. Αργότερα, εισήχθησαν οι πρώτες τεχνικές λέιζερ με τυφλή προώθηση της ίνας στα συρίγγια· ωστόσο, αν και λιγότερο επεμβατικές από τις ανοιχτές επεμβάσεις, παρουσίαζαν περιορισμούς ως προς την πλήρη εξάλειψη των διακλαδώσεων ή τον δυνητικό τραυματισμό υγιούς ιστού.

Πρωτοποριακή, ανώδυνη μέθοδος US guided SiLaD

Η τεχνική θεραπείας κύστη κόκκυγος με λέιζερ US guided SiLaD, όπως εφαρμόζεται στο Laser Proctology Center στη Θεσσαλονίκη, αναπτύχθηκε από τον Χειρουργό Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, προκειμένου να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες στη χειρουργική της κύστης κόκκυγος. Πρόκειται για την πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη μέθοδο παγκοσμίως που επιτρέπει την καταστροφή της κύστης με λέιζερ υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, δημοσιευμένη το 2021 και αναγνωρισμένη ως σημείο αναφοράς για περαιτέρω εξέλιξη διεθνώς. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση λεπτής ακτινικής οπτικής ίνας λέιζερ, η οποία εισάγεται στην κύστη και τα συρίγγια μέσω ειδικής βελόνας, ενώ η πορεία της ίνας παρακολουθείται συνεχώς με υψηλής ανάλυσης υπερηχογράφημα. Αυτό παρέχει στον χειρουργό ακριβή απεικόνιση της θέσης, του σημείου καυτηριασμού και της εφαρμοζόμενης ενέργειας ανά πάσα στιγμή.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται στοχευμένη καταστροφή μόνο του παθολογικού ιστού, αποφεύγοντας την άσκοπη θερμική βλάβη στους γύρω υγιείς ιστούς. Επιπλέον, περιορίζεται ο κίνδυνος κακής καθοδήγησης της ίνας ή παράλειψης ανεπεξέργαστων διαδρομών της νόσου, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποτροπή.

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών, χωρίς μεγάλες τομές ή εκτεταμένες αφαιρέσεις δέρματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται περιοχική ή ελαφρά αναισθησία, με σαφώς μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο συγκριτικά με τις κλασικές μεθόδους και ταχεία επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες, με βασικές οδηγίες φροντίδας στο σπίτι.

Σε περιπτώσεις πολύ εκτεταμένης, παραμελημένης ή υποτροπιάζουσας νόσου, απαιτούνται κατάλληλες θεραπευτικές λύσεις. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξατομικεύεται με βάση την κλινική αξιολόγηση, τον απεικονιστικό έλεγχο και την εμπειρία του θεράποντος ιατρού.

Ο Γενικός Χειρουργός – Πρωκτολόγος, Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος και η ομάδα του στο Laser Proctology Center στη Θεσσαλονίκη έχουν αναπτύξει και δημοσιεύσει διεθνώς την τεχνική US guided SiLaD για την κύστη κόκκυγος, προσφέροντας μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική για τους ασθενείς που αναζητούν αποτελεσματική θεραπεία, με σεβασμό στην ποιότητα ζωής.

