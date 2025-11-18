Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου – Αυτοψία της «Π»

Ενόχληση από τα φορτηγά του νέου αυτοκινητοδρόμου – Αυτοψία της «Π» και παράπονα κατοίκων για λάσπες και χαλίκια

Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου - Αυτοψία της «Π» Λάσπες και πέτρες στον κεντρικό δρόμο των Καμινίων
18 Νοέ. 2025 13:00
Pelop News

Στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου και των τελευταίων δέκα χιλιομέτρων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου θα ισχύσουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν θα γίνεται πλέον έως τον κόμβο της ΒΙΠΕ στα Καμίνια, αλλα, επεκτείνεται μέχρι την περιοχή του κόμβου Κάτω Αχαΐας. Οι νέες αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως είναι αναμενόμενο θα επιφέρουν επιπρόσθετη επιβάρυνση της Παλαιάς Εθνικής Οδού, από την οποία θα διεξάγεται αποκλειστικά η κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αν δεν υπάρξει παράταση.

Στο μεταξύ, κάτοικοι και καταστηματάρχες στα Καμίνια δηλώνουν αναστατωμένοι, εξαιτίας της καθημερινής επιβάρυνσης των δρόμων από λάσπες, χαλίκια και πέτρες από τα φορτηγά που διέρχονται για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου. Η αυτοψία της εφημερίδας «Πελοπόννησος» στην περιοχή επιβεβαιώνει την εικόνα: δρόμοι καλυμμένοι με στρώματα λάσπης, πεζοδρόμια με σαθρά υλικά, είσοδοι σπιτιών και καταστημάτων που χρειάζονται καθημερινό καθάρισμα.

Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου - Αυτοψία της «Π»

Χώματα και χαλίκια στην άκρη του δρόμου στα Καμίνια

Οι κάτοικοι περιγράφουν μια κατάσταση επικίνδυνη και σε πολλές περιπτώσεις αφόρητη. «Τα φορτηγά περνούν συνεχώς, ρίχνουν χαλίκια και πέτρες που μετά τα αυτοκίνητα τα πετάνε στα μαγαζιά μας. Φοβόμαστε μην τραυματιστεί κανείς», τονίζει ο Ανδρέας Πίττας, που διατηρεί το τοπικό καφενείο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έχουν ήδη σημειωθεί περιστατικά ζημιών σε βιτρίνες, ενώ δεν λείπουν και τα τροχαία ατυχήματα. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη πτώση δικυκλιστή, ο οποίος έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας από τις λάσπες.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται σε περιόδους βροχών, όταν οι δρόμοι μετατρέπονται σε λασπότοπους. Οι λάσπες φτάνουν μέχρι τις πόρτες των σπιτιών, δημιουργώντας εστίες βρωμιάς και ενόχλησης, ενώ η έντονη δυσοσμία που αναδύεται σε ορισμένα σημεία κάνει την καθημερινότητα ακόμη δυσκολότερη. «Δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε καθαρές τις εισόδους μας. Είναι κατάσταση ανεξέλεγκτη», λέει ο Ηλίας Σάντας, που ζητά άμεση παρέμβαση.

Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου - Αυτοψία της «Π»

Μόνιμη κατάσταση η λάσπη στους δρόμους των Καμινίων

Από την πλευρά τους και άλλοι καταστηματάρχες εκφράζουν φόβους για περαιτέρω ζημιές και απώλεια πελατείας, καθώς το περιβάλλον γύρω από τα καταστήματα έχει γίνει απωθητικό. «Η δουλειά έχει πέσει. Ποιος να σταματήσει με αυτή την εικόνα;» σημειώνουν στην «Π».

Οι κάτοικοι, όπως ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ζητούν καθημερινό καθαρισμό των δρόμων, μέτρα συγκράτησης των υλικών από τα εργοτάξια, καλύτερη σήμανση και εντατικό έλεγχο των φορτηγών που κινούνται μέσα στην κοινότητα. «Δεν είμαστε αντίθετοι στο έργο. Ζητάμε μόνο ασφάλεια και σεβασμό», δηλώνουν, αναμένοντας άμεσες λύσεις πριν προκύψουν σοβαρότερα περιστατικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Κακοποιούσε σεξουαλικά 12χρονη στο δωμάτιο της ίδιας του της κόρης – Καταδικάστηκε 51χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:13 Νοέμβριος στο Αζερμπαϊτζάν: Ένας Μήνας Αναστοχασμού, Κυριαρχίας και Βήματος προς την Ειρήνη.
14:11 Με 205 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Χωρίς δίπλωμα και κράνος ο 30χρονος “πειρατής” των δρόμων
14:07 Καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου – 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή και περιοριστικά μέτρα
13:48 Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»
13:42 Παιδί 5 ετών καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Το ΒΙΝΤΕΟ που προκαλεί οργή
13:38 Ζελένσκι στην Τουρκία: νέα προσπάθεια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα
13:21 Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για σχολάζουσες κληρονομίες και κοινωφελείς περιουσίες
13:16 Η «Παναγία των Παρισίων» ζωντανεύει στην Πάτρα: Μια έκθεση για την εντυπωσιακή περιπέτεια της αποκατάστασης
13:12 Νέος Κόσμος: «Νόμιζα ότι γινόταν καταδίωξη» – Τι περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό πριν τον θάνατο του 58χρονου
13:03 Συνελήφθη 34χρονη «μανούλα» στις κλοπές: Είχε ρημάξει καταστήματα σε έξι περιοχές της Αττικής
13:00 Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου – Αυτοψία της «Π»
12:56 Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Σταμάτη: Παρόντες Σαμαράς, Κακλαμάνης και Σκρέκας στην κηδεία του πρώην υπουργού
12:55 Εντυπωσιάζει ο Αίολος Αγυιάς – Σκέντζος: «Καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι»
12:50 Ταϊλάνδη: Νεογέννητο βρέθηκε σε δεξαμενή τουαλέτας ! ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Βορίζια: Ο πατέρας των τεσσάρων γιων στον ανακριτή – Κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή
12:46 Σφοδρή κόντρα Δουδωνή – Καραμέρου: «Ντρεπόταν κανείς να πει πως είναι δεξιός, τώρα πάει να γίνει το ίδιο με την Αριστερά»
12:44 Αργεντινή: Σύννεφο σκόνης σκέπασε την Βιγιέγκας ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Πένθος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη – «Έσβησε» η Μανουέλα, σύντροφος ζωής του Νίκου Βαρδινογιάννη
12:37 Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ