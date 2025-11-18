Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου – Αυτοψία της «Π»

Στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου και των τελευταίων δέκα χιλιομέτρων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου θα ισχύσουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν θα γίνεται πλέον έως τον κόμβο της ΒΙΠΕ στα Καμίνια, αλλα, επεκτείνεται μέχρι την περιοχή του κόμβου Κάτω Αχαΐας. Οι νέες αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως είναι αναμενόμενο θα επιφέρουν επιπρόσθετη επιβάρυνση της Παλαιάς Εθνικής Οδού, από την οποία θα διεξάγεται αποκλειστικά η κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αν δεν υπάρξει παράταση.

Στο μεταξύ, κάτοικοι και καταστηματάρχες στα Καμίνια δηλώνουν αναστατωμένοι, εξαιτίας της καθημερινής επιβάρυνσης των δρόμων από λάσπες, χαλίκια και πέτρες από τα φορτηγά που διέρχονται για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου. Η αυτοψία της εφημερίδας «Πελοπόννησος» στην περιοχή επιβεβαιώνει την εικόνα: δρόμοι καλυμμένοι με στρώματα λάσπης, πεζοδρόμια με σαθρά υλικά, είσοδοι σπιτιών και καταστημάτων που χρειάζονται καθημερινό καθάρισμα.

Οι κάτοικοι περιγράφουν μια κατάσταση επικίνδυνη και σε πολλές περιπτώσεις αφόρητη. «Τα φορτηγά περνούν συνεχώς, ρίχνουν χαλίκια και πέτρες που μετά τα αυτοκίνητα τα πετάνε στα μαγαζιά μας. Φοβόμαστε μην τραυματιστεί κανείς», τονίζει ο Ανδρέας Πίττας, που διατηρεί το τοπικό καφενείο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έχουν ήδη σημειωθεί περιστατικά ζημιών σε βιτρίνες, ενώ δεν λείπουν και τα τροχαία ατυχήματα. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη πτώση δικυκλιστή, ο οποίος έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας από τις λάσπες.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται σε περιόδους βροχών, όταν οι δρόμοι μετατρέπονται σε λασπότοπους. Οι λάσπες φτάνουν μέχρι τις πόρτες των σπιτιών, δημιουργώντας εστίες βρωμιάς και ενόχλησης, ενώ η έντονη δυσοσμία που αναδύεται σε ορισμένα σημεία κάνει την καθημερινότητα ακόμη δυσκολότερη. «Δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε καθαρές τις εισόδους μας. Είναι κατάσταση ανεξέλεγκτη», λέει ο Ηλίας Σάντας, που ζητά άμεση παρέμβαση.

Από την πλευρά τους και άλλοι καταστηματάρχες εκφράζουν φόβους για περαιτέρω ζημιές και απώλεια πελατείας, καθώς το περιβάλλον γύρω από τα καταστήματα έχει γίνει απωθητικό. «Η δουλειά έχει πέσει. Ποιος να σταματήσει με αυτή την εικόνα;» σημειώνουν στην «Π».

Οι κάτοικοι, όπως ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ζητούν καθημερινό καθαρισμό των δρόμων, μέτρα συγκράτησης των υλικών από τα εργοτάξια, καλύτερη σήμανση και εντατικό έλεγχο των φορτηγών που κινούνται μέσα στην κοινότητα. «Δεν είμαστε αντίθετοι στο έργο. Ζητάμε μόνο ασφάλεια και σεβασμό», δηλώνουν, αναμένοντας άμεσες λύσεις πριν προκύψουν σοβαρότερα περιστατικά.

