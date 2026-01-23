Λαθραία τσιγάρα σε σπίτι στην Πάτρα – Συνελήφθη γυναίκα

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα μια ημεδαπή γυναίκα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία της, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 73 πακέτα λαθραίων τσιγάρων καθώς και δύο συσκευασίες λαθραίου καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ενδεικτική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατηγορούμενη φέρεται να αρνήθηκε επανειλημμένα τη διενέργεια της έρευνας στο σπίτι της, ωστόσο αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα και λαθρεμπορίου, ενώ τα κατασχεθέντα προϊόντα θα αποσταλούν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για περαιτέρω έλεγχο.

