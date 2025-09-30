Λατινοπούλου: «Χυδαίο» να να εκμεταλλεύονται τον Ρούτσι για ψηφαλάκια

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής, εξέφρασε τη λύπη της για τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, κατά τη διάρκεια του πένθους για τον χαμό του παιδιού του.

«Με στενοχωρεί να εκμεταλλεύονται κάποιοι τον κ. Ρούτσι και να του βάζουν στο χέρι την παλαιστινιακή σημαία. Ένας πατέρας που πενθεί και ζητά να δικαιωθεί δεν θα έπρεπε να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης», δήλωσε στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι η στήριξη έχει όρια και η τρέχουσα συμπεριφορά ξεπερνά αυτά τα όρια.

Η Λατινοπούλου χαρακτήρισε «χυδαίο» το γεγονός ότι κάποιοι πολιτικοί εμφανίζονται στο Σύνταγμα για να κερδίσουν ψηφοθηρικά οφέλη, ενώ τόνισε ότι «δεν έχουν ιερό και όσιο». «Εγώ νοερώς είμαι εκεί και είμαι μαζί του», υπογράμμισε.

Επιπλέον, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια καπηλείας του τραγικού γεγονότος στα Τέμπη και επισήμανε ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα για το αν η δίκη θα καθυστερήσει λόγω του αιτήματος του Ρούτσι για εκταφή. «Η δίκη πρέπει να ξεκινήσει ώστε να ριχτεί άπλετο φως και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», σημείωσε.

Τέλος, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τόνισε ότι η κοινωνία βιώνει έντονο φόβο και δυσπιστία προς τους θεσμούς, όπως δείχνουν και πρόσφατες έρευνες, γεγονός που επιτείνει την αγωνία των πολιτών για διαφάνεια και δικαιοσύνη.

