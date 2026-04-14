Λατινοπούλου: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

Σφοδρή επίθεση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα social media. Τι είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

14 Απρ. 2026 9:17
Pelop News

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

 Η κ. Λατινοπούλου μιμήθηκε στον αέρα τον τρόπο ομιλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, χαρακτηρίζοντάς την «Ελένη Λουκά της πολιτικής». Υποστήριξε ότι η στάση της κ. Κωνσταντοπούλου λειτουργεί ως «χρυσός χορηγός» για τον Πρωθυπουργό, καθώς αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από τα ουσιαστικά προβλήματα.

Πυρά κατά του Πρωθυπουργού

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωτοφανή αλαζονεία, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να «ξεπλύνει» υπουργούς του για υποθέσεις όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει παίξει τον ρόλο και του δικαστή και του ανακριτή», ανέφερε χαρακτηριστικά, διερωτώμενη γιατί απομάκρυνε υπουργούς αν θεωρούσε ότι δεν έχουν ευθύνες.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η ίδια εμπλέκεται σε ρουσφέτια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «κομματικούς στρατούς».

Για το μπλόκο στα social media

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε και για την εξαγγελία απαγόρευσης των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να υποκαταστήσει τον ρόλο του γονέα, παραλληλίζοντας την απόφαση με πρακτικές κομμουνιστικών καθεστώτων.

«Τα παιδιά χρειάζονται παιδεία, θα βρουν τρόπο να παρακάμψουν την απαγόρευση σε λίγα λεπτά», σχολίασε.

Όχι σε συνεργασίες

Τέλος, η κ. Λατινοπούλου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με την Αριστερά όσο και με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι την χωρίζει «χάος» και από τις δύο πλευρές και πως στόχος της είναι να «κυβερνήσουν οι ιδέες της».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ