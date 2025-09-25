Λατινοπούλου: Ιερό δικαίωμα των γονιών η εκταφή των σορών στα Τέμπη

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», χαρακτήρισε ιερό δικαίωμα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του, τονίζοντας ότι η διαδικασία θα έπρεπε να είχε ικανοποιηθεί άμεσα. «Είναι λυπηρό να αναγκάζεται ένας πατέρας να διεκδικήσει το αυτονόητο για να γνωρίζει αν είναι το παιδί του. Έχουμε 57 ζωές που χάθηκαν, και κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία για ψήφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στις ΗΠΑ, η κα Λατινοπούλου τόνισε ότι η Τουρκία θέτει «παράλογες απαιτήσεις» και υποστήριξε ότι κάθε διάλογος πρέπει να γίνεται σε πλαίσιο όπου η χώρα μας δεν τίθεται σε μειονεκτική θέση.

Για το μεταναστευτικό, κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και περιορισμένη δράση, προτείνοντας κλειστά κέντρα υποδοχής σε Γυάρο και Μακρόνησο, αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων και άμεσες απελάσεις για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.





