Λατινοπούλου: Να απομακρυνθούν εκπαιδευτικοί «σκουπίδια» που ζητούν την κατάργηση των εθνικών εορτών

Σκληρή κριτική σε εκπαιδευτικούς που, όπως υποστήριξε, «ζητούν την κατάργηση των εθνικών εορτών» άσκησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο Action24 το βράδυ της Τρίτης.

Η κ. Λατινοπούλου δήλωσε πως όσοι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τέτοιες απόψεις «θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τα σχολεία», τονίζοντας ότι «πληρώνονται από τους φόρους των πολιτών» και ότι «δεν είναι δυνατόν να στρέφονται κατά της πατρίδας και των εθνικών συμβόλων».

«Έπρεπε να απολυθούν, σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που προσβάλλουν τη μνήμη των ηρώων μας. Εγώ είμαι Ελληνίδα και ως Ελληνίδα μιλώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκφράζοντας την άποψη ότι «θα πρέπει να προστατεύεται αυστηρά» και πως «η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τη νομιμότητα στην περιοχή».

Αναφερόμενη στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, πρότεινε να ανεγερθεί ξεχωριστό μνημείο στην πλατεία Συντάγματος, «εκεί όπου τοποθετείται κάθε χρόνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο», ώστε –όπως είπε– «να τιμώνται τα ονόματα των θυμάτων».

