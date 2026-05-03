Λατινοπούλου: Οι Ρουβίκωνες αλωνίζουν και η κυβέρνηση της ΝΔ κοιμάται

H πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε επίθεση κατά Ρουβίκωνα και Κυβέρνησης:

«Η επίθεση και η βεβήλωση της οικίας της καθηγήτριας Βάνας Νικολαΐδου-Κυριανίδου (καθηγήτριας Πολιτικής Φιλοσοφίας και προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ) από τους εγκληματίες του Ρουβίκωνα, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι η ανομία στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται, αλλά συχνά επιβραβεύεται με την ανοχή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Όταν το κράτος φοβάται να επιβάλει το νόμο, δίνει το ελεύθερο σε τραμπούκους να αισθάνονται ότι μπορούν να δρουν χωρίς συνέπειες. Καμία ιδεολογική διαφωνία, καμία “παρέμβαση” και κανέναν δήθεν άλλοθι, δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τον εκφοβισμό, τη στοχοποίηση και τον βανδαλισμό ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας αλλά και της προσωπικής ζωής.

Το παρακράτος του Ρουβίκωνα, με την ανοχή της κυβέρνησης, δηλητηριάζει τη δημοκρατία και μετατρέπει την ελευθερία σε προνόμιο της αριστεράς, όπως ακριβώς είναι η κατάσταση στα Ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, που η Νέα Δημοκρατία δεσμεύτηκε να διορθώσει.

Ως ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ απαιτούμε:

•⁠ ⁠Την άμεση ταυτοποίηση και παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων.

•⁠ ⁠Την πλήρη εφαρμογή του νόμου, χωρίς εξαιρέσεις και τις γνωστές ιδεολογικές ασυλίες που χαίρει η αριστερά.

•⁠ ⁠Την οριστική λήξη της ανοχής απέναντι σε παρακρατικές ομάδες που έχουν καταλάβει δημόσια πανεπιστήμια και κτήρια, δημιουργώντας άβατα και λειτουργώντας ως εργαλεία εκφοβισμού.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη βία μερικών παρακρατικών. Η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου οφείλει να υπερασπίζεται τον εαυτό της με νόμο, τάξη και μηδενική ανοχή στην ανομία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



