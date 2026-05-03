Λατινοπούλου: Οι Ρουβίκωνες αλωνίζουν και η κυβέρνηση της ΝΔ κοιμάται

«Το παρακράτος του Ρουβίκωνα, με την ανοχή της κυβέρνησης, μετατρέπει την ελευθερία σε προνόμιο της αριστεράς»

 

Λατινοπούλου: Οι Ρουβίκωνες αλωνίζουν και η κυβέρνηση της ΝΔ κοιμάται
03 Μάι. 2026 19:19
Pelop News

H πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε επίθεση κατά Ρουβίκωνα και Κυβέρνησης:

«Η επίθεση και η βεβήλωση της οικίας της καθηγήτριας Βάνας Νικολαΐδου-Κυριανίδου (καθηγήτριας Πολιτικής Φιλοσοφίας και προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ) από τους εγκληματίες του Ρουβίκωνα, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι η ανομία στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται, αλλά συχνά επιβραβεύεται με την ανοχή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Όταν το κράτος φοβάται να επιβάλει το νόμο, δίνει το ελεύθερο σε τραμπούκους να αισθάνονται ότι μπορούν να δρουν χωρίς συνέπειες. Καμία ιδεολογική διαφωνία, καμία “παρέμβαση” και κανέναν δήθεν άλλοθι, δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τον εκφοβισμό, τη στοχοποίηση και τον βανδαλισμό ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας αλλά και της προσωπικής ζωής.

Το παρακράτος του Ρουβίκωνα, με την ανοχή της κυβέρνησης, δηλητηριάζει τη δημοκρατία και μετατρέπει την ελευθερία σε προνόμιο της αριστεράς, όπως ακριβώς είναι η κατάσταση στα Ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, που η Νέα Δημοκρατία δεσμεύτηκε να διορθώσει.

Ως ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ απαιτούμε:
•⁠ ⁠Την άμεση ταυτοποίηση και παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων.
•⁠ ⁠Την πλήρη εφαρμογή του νόμου, χωρίς εξαιρέσεις και τις γνωστές ιδεολογικές ασυλίες που χαίρει η αριστερά.
•⁠ ⁠Την οριστική λήξη της ανοχής απέναντι σε παρακρατικές ομάδες που έχουν καταλάβει δημόσια πανεπιστήμια και κτήρια, δημιουργώντας άβατα και λειτουργώντας ως εργαλεία εκφοβισμού.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη βία μερικών παρακρατικών. Η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου οφείλει να υπερασπίζεται τον εαυτό της με νόμο, τάξη και μηδενική ανοχή στην ανομία».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:50 Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ
19:43 Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες
19:41 Ρόδος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έπεσαν με το αγροτικό στο γκρεμό
19:35 Με “χρώμα” Πάτρας ανέβηκε στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ο Μίλωνας
19:32 Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου
19:24 Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες
19:22 Πήρε το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά η Ιωάννα Τούνη BINTEO
19:20 Τουρνουά Ενώσεων EOK: Οι απονομές, οι κορυφαίες και οι κορυφαίοι με χρώμα ΕΣΚΑ-Η
19:19 Λατινοπούλου: Οι Ρουβίκωνες αλωνίζουν και η κυβέρνηση της ΝΔ κοιμάται
19:14 Ετσι πανηγύρισαν στην Ενωση την πρόκριση στους τελικούς της National League 1 – Φωτογραφίες
19:12 Τελεσίγραφο των Ιρανών στον Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών!
19:12 Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαϊας: Ως εδώ στην αυταρχική καθεστωτική δεξιά διακυβέρνηση
19:05 Ο «πλανητάρχης» μίλησε: «Μ’ έχει αντιγράψει ο Akylas, αλλά καλή επιτυχία» ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ
19:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στα φιλικά με τη Ροή – Φωτογραφίες
18:57 Ελέφαντας-φονιάς διέλυσε τα πάντα στη νότια Ινδία
18:55 Αρτα: Εδωσε όλο το κομπόδεμά της για…δήθεν εγχείρηση της εγγονής της
18:52 Πρωτοχρονιάτικη Πρωτομαγιά στην Πάρνηθα
18:51 Λήξη συναγερμού με τον σερ Αλεξ: εξιτήριο και σπίτι του
18:46 «Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»
18:37 Αγωνία για την υγεία του σερ Άλεξ Φέργκιουσον…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ