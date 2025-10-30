Λατινοπούλου: Οσοι υψώνουν παλαιστινιακές σημαίες έχουν αλλεργία στην ελληνική

«Είναι σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν τη βλέπουν» δήλωσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Λατινοπούλου: Οσοι υψώνουν παλαιστινιακές σημαίες έχουν αλλεργία στην ελληνική
30 Οκτ. 2025 11:00
Pelop News

«Έχουν αλλεργία, είναι σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν βλέπουν την ελληνική σημαία. Ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν ακουμπήσει την ελληνική σημαία», δήλωσε η Πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη, σήμερα Πέμπτη 30/10/2025.

Η κ. Λατινοπούλου μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε:«Μέσα στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες και μία είναι η σημαία, η ελληνική. Και σε όποιον δεν αρέσει να πάει στη Γάζα, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν να φορέσει τις μαντήλες εκεί και να ζήσει όπως ζουν εκεί».

Σύμφωνα επίσης με την κ. Λατινοπούλου, «θα έπρεπε να απολυθούν» οι εκπαιδευτικοί που ζητούν κατάργηση των εθνικών εορτών, λέγοντας «δεν μπορείς να μη σέβεσαι τη σημαία και να λες να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Αυτός ονομάζεται εκπαιδευτικός και του εμπιστεύονται οι γονείς τα παιδιά τους; Είδαμε εκπαιδευτικό να λέει τη σημαία σεντόνι. Αυτά τα κόβεις από την αρχή. Δεν θα περιμένεις να πολλαπλασιαστεί η ασθένεια, αν συμβεί καήκαμε».

Κατηγόρησε επίσης το ΚΚΕ για τη στάση του στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και είπε, τέλος, ότι «τα σχολεία μας δεν θα γίνουν φυτώρια των κομμουνιστικών θεωριών και δεν θα γίνονται παιδομαζώματα», ενώ επέμεινε «θα ξαναπώ “Ζήτω η Ελλάδα, το Έθνος, ο Μεταξάς”, τι να πω “Ζήτω το ΕΑΜ”;».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:24 Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αποζημιώσεις, πυρκαγιές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΦΩΤΟ
12:16 Ο «Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque ζωντανεύει στο θέατρο «Αγορά» από το Ρεφενέ
12:10 Επίδομα θέρμανσης 2025: Η προθεσμία για τις αιτήσεις και τα ποσά
12:10 Κύπρος: Απίστευτη γκάφα – Αστυνομικοί μετέφεραν πολίτη για επισκεπτήριο μαζί με κρατούμενους
12:05 Ντόρα Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά»
12:02 Πάτρα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για τη διαχείριση και ασφάλεια Δικτύων Ατμού
12:00 Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους
11:59 Αγρίνιο: Συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας στα Καλύβια και για διαρρήξεις στη Στράτο
11:55 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 25,5 εκατοστών
11:53 Κάτω Αχαΐα: Ανήλικος χωρίς ταυτότητα έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ
11:52 Δείτε για ποιο λόγο ξέσπασε ο Χρίστος Κούγιας
11:50 Προσοχή: Νέα απάτη στα social media – «Χακάρουν» προφίλ και ζητούν χρήματα από φίλους
11:48 Συνέντευξη Χάρη Δούκα στο pelop.gr: «Δεν υπάρχει σαφής απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» ΒΙΝΤΕΟ
11:43 Συνάντηση Μητσοτάκη – Serafin στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Συνοχή και η Άμυνα
11:42 Μπαίνει το πρέπει για τους άνδρες του ΝΟΠ
11:38 Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι
11:36 Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέθηκε το αρχείο αιτήσεων του 2025
11:32 ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ
11:26 Οριακή πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ