Σκληρή κριτική από την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην κυβέρνηση. Προτείνει κλειστά κέντρα για μετανάστες και καταγγέλλει σοσιαλιστικές πρακτικές

Λατινοπούλου: Ζητά επανεξέταση θανατικής ποινής και ευνουχισμού για όσους ασελγούν σε ανήλικα, τι είπε για την κυβέρνηση
01 Δεκ. 2025 9:13
Pelop News

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας τη στήριξη της στον αγροτικό τομέα και επισημαίνοντας σοβαρές αδικίες που έχουν υποστεί οι αγρότες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δισεκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτήσεις κατέληξαν σε πολιτικούς και απατεώνες πολίτες, ενώ οι αγρότες δεν έλαβαν τίποτα λόγω φαινομένων όπως πλασματικά πρόβατα σε θάλασσες και βουνά.

«Κατανοώ την οργή τους, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε σε ακραίες ενέργειες», δήλωσε, αποδίδοντας κεντρικό ρόλο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το περιβάλλον του, συμπεριλαμβανομένων μετακλητών υπαλλήλων. Αναφέρθηκε σε τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ στελεχών όπως ο Φραπές και ο Χασάπης, που περιλάμβαναν απειλές και αναφορές σε δολοφονίες, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τους ανέχτηκε, με υπουργούς όπως ο Βορίδης και ο Αυγενάκης.

Ερωτηθείσα για ενδεχόμενη εμπλοκή του πρωθυπουργού στα οικονομικά σκάνδαλα, η κ. Λατινοπούλου ρώτησε γιατί δεν συστάθηκε προανακριτική επιτροπή. «Ο Μητσοτάκης δεν είναι δικαστής να αθωώνει υπουργούς χωρίς έρευνα», πρόσθεσε.

Στο οικονομικό σκέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εφαρμογή σοσιαλιστικών πολιτικών αντί φιλελευθερισμού. «Το δίκαιο σύστημα είναι μπόνους επιστροφών βάσει εισφορών, όχι κατανομή με κεφάλια ζώων που επιτρέπει απάτες», είπε, χαρακτηρίζοντας το κόμμα της ως το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά.

«Υπάρχει ομφάλιος λώρος διαφθοράς με μεγάλο κράτος που ταΐζει ημετέρους, λαθρομετανάστες, εγκληματίες και γύφτους», συνέχισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σοσιαλισμό που διατηρεί καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ. «Θέλω μια Ελλάδα όπου οι γειτονιές θα κατοικούνται από Έλληνες, χωρίς Πακιστανούς, Αφγανούς ή γκέτο. Οι λαθρομετανάστες να φιλοξενούνται σε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά όπως Γυάρος και Μακρόνησος».

Τέλος, πρότεινε την επανεξέταση της θανατικής ποινής και του χημικού ή φυσικού ευνουχισμού για όσους ασελγούν σε ανήλικους. «Όταν αλλάζουν οι συνθήκες, πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως κάνει η Αμερική, για να προστατεύσουμε τα παιδιά».

