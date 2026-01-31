“Λαβωμένες” θα αγωνιστούν Ερμής και Ολυμπιάδα

«Λαβωμένοι» θα αγωνιστούν σήμερα οι ομάδες βόλεϊ της Πάτρας, ο Ερμής και η Ολυμπιάδα οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ΑΕΚ και Παγκράτι, αντίστοιχα, για την 15η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Ο Ερμής που αγωνίζεται εκτός έδρας θα στερηθεί τις υπηρεσίες των τραυματιών Δρακόπουλου-Βατυλιώτη, αλλά θα παλέψει για το καλύτερο κόντρα στην ισχυρή ΑΕΚ.

Από την άλλη, η Ολυμπιάδα θα παίξει το απόγευμα (18.00) εντός έδρας με το Παγκράτι και ο Ακη Δαρείος δεν θα έχει στην διάθεση του τον Γεωργιόπουλο.

*Το Ολυμπιάδα-Παγκράτι θα σφυρίξουν οι Καραγιαννόπουλος-Δαγκούνας.

