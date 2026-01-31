“Λαβωμένες” θα αγωνιστούν Ερμής και Ολυμπιάδα

"Λαβωμένες" θα αγωνιστούν Ερμής και Ολυμπιάδα
31 Ιαν. 2026 11:46
Pelop News

«Λαβωμένοι» θα αγωνιστούν σήμερα οι ομάδες βόλεϊ της Πάτρας, ο Ερμής και η Ολυμπιάδα οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ΑΕΚ και Παγκράτι, αντίστοιχα, για την 15η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Ο Ερμής που αγωνίζεται εκτός έδρας θα στερηθεί τις υπηρεσίες των τραυματιών Δρακόπουλου-Βατυλιώτη, αλλά θα παλέψει για το καλύτερο κόντρα στην ισχυρή ΑΕΚ.

Από την άλλη, η Ολυμπιάδα θα παίξει το απόγευμα (18.00)  εντός έδρας με το Παγκράτι και ο Ακη Δαρείος δεν θα έχει στην διάθεση του τον Γεωργιόπουλο.

*Το Ολυμπιάδα-Παγκράτι θα σφυρίξουν οι Καραγιαννόπουλος-Δαγκούνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:56 Η ΝΕΠ ενισχύθηκε με τον Κώστα Κρεμανταλά
12:48 Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
12:36 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 74 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους έως 6 Φεβρουαρίου
12:24 Πύργος: Σύλληψη οδηγού που κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες
12:12 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα και γυναίκας για κλοπή ενδυμάτων από κατάστημα
12:00 «Βιολάντα»: Δύο «γραμμές στην Πάτρα – Σωματεία καταγγέλλουν το Εργατικό Κέντρο για αδράνεια
11:48 Ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα: Ο ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου με τον Νίκο Φιλιππίδη
11:46 Έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι ως 9 Μποφόρ την Κυριακή
11:46 “Λαβωμένες” θα αγωνιστούν Ερμής και Ολυμπιάδα
11:40 Ναύπακτος: Σύλληψη μητέρας και 14χρονης για κλοπή κοσμημάτων από κατάστημα
11:36 Γιατί δεν είδες την αύξηση που περίμενες στον μισθό σου – Το λάθος με τα παιδιά στη μισθοδοσία
11:34 Κάτω Αχαΐα: Ανδρας συνελήφθη για εκτόξευση βεγγαλικών από ταράτσα σπιτιού
11:27 Πάτρα: Στα χέρια της Αστυνομίας οι δράστες αλλεπάλληλων ληστειών με μαχαίρι – Ανήλικος ο ένας συλληφθέντας, πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα ίχνη τους
11:24 Βρετανία: Αύξηση αιτημάτων για «εξορκισμούς» στην Εκκλησία της Αγγλίας μετά την πανδημία
11:12 Άλσος Γηροκομείου: Συνεχίζεται η αναδάσωση – Φορείς, εθελοντές και σχολεία ξαναφυτεύουν το πράσινο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:00 Νέες αποκαλύψεις για τον Μίκαελ Σουμάχερ: Μπορεί να στέκεται όρθιος, αλλά δεν γνωρίζει την καριέρα του
10:48 Η Πέγκυ Ζήνα τραγουδά «Ματώνω» ως… Αμαλία και το TikTok αποθεώνει ΒΙΝΤΕΟ
10:36 ΗΠΑ: Σε μερικό «shutdown» το ομοσπονδιακό κράτος – Προσδοκία λήξης με ψηφοφορία στο Κογκρέσο
10:24 Υπόγειο τρόμου στη Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τις δολοφονίες της Μαρίας και της Βίκυς
10:12 Μητσοτάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: «Η εθνική επαγρύπνηση είναι καθημερινή υπόθεση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ