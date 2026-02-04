Λαβωμένος ο Προμηθέας ηττήθηκε από το Μαρούσι και αποκλείστηκε από το Κύπελλο, ΦΩΤΟ

Ο λαβωμένος από τις απουσίες Προμηθέας ηττήθηκε 100-92 από το Μαρούσι στην Πάτρα και αποκλείστηκε από το Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21, Ηράκλειο).

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το τρίποντο του Γιώργου Καλαϊτζάκη έγραψε το 2-6 (1’10’’) στην έναρξη της αναμέτρησης με τον Πλώτα να απαντά και να δίνει το προβάδισμα στους Αχαιούς (10-8, 2’15’’). Το Μαρούσι απάντησε με τον Κινγκ να στέλνει την διαφορά στο +5 (11-16, 4’45’’), ενώ λίγο αργότερα ο Πλώτας χρεώθηκε με δεύτερο φάουλ νωρίς στο παιχνίδι. Ο Κινγκ επέστρεψε για το +6 (13-19, 6’), ο Μπαζίνας ήταν εκεί για να μειώσει στον πόντο (18-19, 7’) από τα 6,75 με τον Κόουλμαν να φέρνει το παιχνίδια στα ίσια (21-21, 8’43’’). Αυτός που έβαλε την υπογραφή του στο φινάλε της πρώτης περιόδου ήταν ο Καρακώστας, ο οποίος νίκησε το χρόνο για να διαμορφώθει στο 23-27.

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν πιο δυναμικό στο δεύτερο δεκάλεπτο (29-28 στο 11’40’’, 32-30 στο 13’25’’), αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν τις απαντήσεις τους. Μέικον και Ουίλιαμς ήταν αυτοί που έγραψαν το 34-40 (15’40’’) με τους Αχαιούς να επιστρέφουν για μία ακόμη φορά με τον Μπέλο να καρφώνει (39-40, 17’20’’). Ο Τάκερ με τα τρίποντά του έδινε ζωή στον Προμηθέα, οδηγώντας σε μία ακόμη ισοπαλία (44-44, 18’45’’).

Ο Μπαζίνας δύο λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έστειλε το παιχνίδι στο +7 (52-45) με εύστοχο τρίποντο και ο Πλώτας διατήρησε… τις αποστάσεις (54-47, 23’40’’). Το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Προμηθέα με τον Κινγκ να μειώνει (54-53, 25’) και το προβάδισμα να αλλάζει χέρια ξανά και ξανά. Ο Οι Πατρινοί έφτασαν στο 67-63 (27’40”) με την απάντηση να έρχεται για μία ακόμη φορά (69-73 στο 29’45”, 73-81 στο 33’20”) και την διαφορά να παίρνει διψήφια τιμή (75-85, 34′) με τον Καλαϊτζάκη να ευστοχεί από την γραμμή. Ο Κόουλμαν έκοψε την απόσταση στο μισό (82-87, 36′), αλλά ο Μπέλο έγραψε το 84-94 ένα λεπτό αργότερα και το Μαρούσι έφτασε στη νίκη και την πρόκριση με το τελικό 92-100.

Διαιτητές: Τζιοπάνος, Μαρτινάκος, Τεφτίκης

Δεκάλεπτα: 23-27, 44-45, 71-73, 92-100

Προμηθέας (Σεγούρα): Χάρις 24 (1), Τάκερ 25 (6), Κόουλμαν 14 (1τρ., 12ρ.), Πλώτας 6, Μπαζίνας 11 (3), Λάγιος, Μπέλο 12, Πρέκας, Κομνιανίδης,

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας 15 (1), Καρακώστας 2, Μέικον 14 (1), Σάλας 6, Κινγκ 30 (8), Καλαϊτζάκης Γ. 7 (1), Ουίλιαμς 17, Κουζέλογλου 3, Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Μαρούσι Chery – Άρης Betsson (1)

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson (3)

20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ (4)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

17.00 A’ Ημιτελικός, Νικητής 1-Νικητής 2 (5)

20.00 Β’ Ημιτελικός, Νικητής 3-Νικητής 4 (6)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

20.00 Τελικός, Νικητής 5-Νικητής 6

