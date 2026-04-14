Λαζαρίδης: Εδειξε on air το πτυχίο και απάντησε για τον διορισμό του – «Δεν παραιτούμαι»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης στην πολιτική πίεση που δέχεται για τον διορισμό του το 2007, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης και επιμένοντας ότι η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη με βάση το τότε καθεστώς για τους μετακλητούς. Μιλώντας στο OPEN, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έδειξε on air το πτυχίο που, όπως ανέφερε, πήρε το 1992 από το The College of Southeastern Europe και υποστήριξε ότι εκείνη την εποχή κάποιος μπορούσε να εργαστεί ως μετακλητός ακόμη και με βεβαίωση σπουδών, παρότι αυτή δεν αντιστοιχούσε σε αναγνωρισμένο τίτλο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν περνούσαν από ΑΣΕΠ, καθώς ο διορισμός τους γινόταν με πολιτική επιλογή υπουργού ή γενικού γραμματέα, και πρόσθεσε ότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα εμφανίζονταν σε ΦΕΚ με τίτλους όπως «ειδικός σύμβουλος» ή «ειδικός επιστήμονας». Με αυτό το επιχείρημα προσπάθησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το αν το πτυχίο του ήταν αναγνωρισμένο, στο ποιο ήταν το πραγματικό θεσμικό πλαίσιο εκείνης της περιόδου.

«Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής πριν από 40 χρόνια»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επέλεξε να υπερασπιστεί όχι μόνο τη νομική, αλλά και την προσωπική πλευρά της υπόθεσης. Οπως είπε, το 1987 έκανε συνειδητά την επιλογή να σπουδάσει στο συγκεκριμένο κολέγιο και αποφοίτησε στις 7 Ιουνίου 1992, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί σήμερα για αποφάσεις που έλαβε πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες. Παράλληλα, επέμεινε ότι, αν η διοίκηση της εποχής έκρινε πως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δεν θα είχε προσληφθεί ποτέ.

Στην ίδια γραμμή, επικαλέστηκε και το επιχείρημα ότι τότε το βάρος δινόταν περισσότερο στην εμπειρία στο αντικείμενο παρά στον αυστηρό τυπικό έλεγχο προσόντων, σημειώνοντας ότι το πλαίσιο αργότερα άλλαξε. Με αυτόν τον τρόπο, ο υφυπουργός επιχείρησε να αποσυνδέσει τη σημερινή συζήτηση από τα δεδομένα του 2007 και να την παρουσιάσει ως πολιτική στοχοποίηση με αναδρομικά κριτήρια.

«Δεν παραιτούμαι» και επίθεση στην αντιπολίτευση

Το πιο καθαρό πολιτικό μήνυμα της εμφάνισής του ήρθε όταν ρωτήθηκε ευθέως αν σκέφτηκε να παραιτηθεί. Η απάντησή του ήταν αρνητική, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είναι «πολύ καθαρός και έντιμος». Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων, υποστηρίζοντας ότι έχει στοχοποιηθεί επειδή έχει δώσει πολλές πολιτικές μάχες απέναντί τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, ερωτηθείς αν επικοινώνησε μαζί του κάποιος από το Μέγαρο Μαξίμου για να ζητήσει εξηγήσεις, απάντησε «όχι». Αυτό προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο στη συζήτηση, καθώς δείχνει ότι σε αυτή τη φάση δεν εμφανίζεται, τουλάχιστον δημοσίως, κάποια κίνηση αποστασιοποίησης από κυβερνητικής πλευράς.

