Λαζόπουλος: Αποκάλυψη για παρακολούθηση με Predator στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς

Ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε παρακολούθηση με Predator και ψευδή παραλαβή εγγράφων στην τελευταία εκπομπή του 2025.

18 Δεκ. 2025 9:13
Pelop News

Ο Λάκης Λαζόπουλος έκλεισε τη χρονιά για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025, με σημαντικές αποκαλύψεις και έντονη πολιτική κριτική. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ανέφερε ότι, σύμφωνα με πόρισμα της ΑΔΑΕ, υπήρξε θύμα παρακολούθησης μέσω του λογισμικού Predator.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σε έγγραφο της Αρχής αναγραφόταν πως είχε παραλάβει σχετικά έγγραφα πριν από ενάμιση χρόνο, παρουσιάζοντας μάλιστα ταυτότητα. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είχε παραλάβει τίποτα και υπαινίχθηκε πλαστοπροσωπία.

Προηγουμένως, ο Λαζόπουλος αναφέρθηκε στην ψυχολογική πίεση που βιώνει η κοινωνία, ευχόμενος για το 2026 λιγότερα φάρμακα και λιγότερο φόβο. «Ο Άγιος Βασίλης να φέρει και καινούριο πρωθυπουργό, δεν έχω πρόβλημα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλα σημεία της εκπομπής, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας ορισμένους «αληταράδες που φοράνε γραβάτες» και «αρχαιοκάπηλους που παίζουν τους άριστους». Η εκπομπή θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν στο Mega.

 

