Λαζόπουλος: Αποκάλυψη για παρακολούθηση με Predator στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς

Ο Λάκης Λαζόπουλος έκλεισε τη χρονιά για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025, με σημαντικές αποκαλύψεις και έντονη πολιτική κριτική. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ανέφερε ότι, σύμφωνα με πόρισμα της ΑΔΑΕ, υπήρξε θύμα παρακολούθησης μέσω του λογισμικού Predator.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σε έγγραφο της Αρχής αναγραφόταν πως είχε παραλάβει σχετικά έγγραφα πριν από ενάμιση χρόνο, παρουσιάζοντας μάλιστα ταυτότητα. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είχε παραλάβει τίποτα και υπαινίχθηκε πλαστοπροσωπία.

Προηγουμένως, ο Λαζόπουλος αναφέρθηκε στην ψυχολογική πίεση που βιώνει η κοινωνία, ευχόμενος για το 2026 λιγότερα φάρμακα και λιγότερο φόβο. «Ο Άγιος Βασίλης να φέρει και καινούριο πρωθυπουργό, δεν έχω πρόβλημα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλα σημεία της εκπομπής, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας ορισμένους «αληταράδες που φοράνε γραβάτες» και «αρχαιοκάπηλους που παίζουν τους άριστους». Η εκπομπή θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν στο Mega.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



