Λεμπέσης: «Ευχαριστημένος με τους παίκτες, μεγαλώνουμε ως ομάδα»

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο, ο τεχνικός του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης, τόνισε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, κάθε παιχνίδι μεγαλώνουμε ως ομάδα, παίζουν όλο και καλυτέρα, μειώνονται συνεχώς τα λάθη μας, αυξάνονται οι σωστές ενέργειες, η ομάδα δείχνει άνοδο αγώνα με αγώνα, Με τον Πανιώνιο δεν μπορούμε να πούμε σε αξιολόγησή, είναι καλύτερη ομάδα, είναι μισό δευτερόλεπτο μπροστά, αλλά σταθήκαμε αξιοπρεπώς.

Οι βαθμοί δεν ήταν το ζητούμενοι στο συγκεκριμένο κομμάτι, να χτίσουμε μια ψυχολογία, να κοιτάζει τα παιχνίδια ισος προς ισος, είμαι ευχαριστημένος από την εξέλιξη των παιδιών και είναι θέμα χρόνου για να φτάσει στο επίπεδο που θα μαζέψει βαθμούς για να μείνει στην κατηγορία».

