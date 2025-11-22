Λεμπέσης: «Ήμασταν καλύτεροι σήμερα, θα έρθει η στιγμή που θα κερδίζουμε»

Απογοητευμένος με την έκβαση του αγώνα, αλλά και με την διαιτησία ήταν μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης οι οποίος τόνισε: “Πρώτα από όλα είδαμε όσοι ήρθαν στο κολυμβητήριο ένα συναρπαστικό αγώνα ,με πλούσιο θέαμα και από τις δυο ομάδες. Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε το προβάδισμά και χάσαμε. Πρέπει να κρατήσουμε ότι η ομάδα παρουσιάζεται καλύτερη από αγώνα σε αγώνα και πιστεύω οτι θα έρθει η ώρα που τέτοια παιχνίδια θα τα κερδίσουμε. Πιστεύω ότι όταν θα κρίνεται η κατηγορία, θα είμαστε έτοιμοι και θα κερδίσουμε τους αγώνες που πρέπει για να μείνουμε κατηγορία».

 

