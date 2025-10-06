Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»

Καθόλου ικανοποιημένος και λογικό ήταν δεν ήταν μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης ο οποίος μίλησε στην «Π» για το παιχνίδι της πρεμιέρας.

«Η ομάδα μας έδειξε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο όσο μας το επιτρέπει η χρονική περίοδος» είπε ο Έλληνας τεχνικός και πρόσθεσε: «Φιλοδοξούμε ότι μέσα από την δουλειά που θα κάνουμε θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα και θα είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει και στους αγώνες που πρέπει. Πλέον, από σήμερα, κοιτάζουμε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό που είναι τελείως διαφορετικό και απέναντι σε ομάδα με άλλους στόχους σε σχέση με εμάς».

ΝΕΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Πατρινή ομάδα από σήμερα κοιτάζει τον επόμενο αγώνα που θα είναι και πάλι εκτός έδρας και μάλιστα απέναντι στον ισχυρό Παναθηναϊκό.

Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και οι «δαίμονες» θα παλέψουν χωρίς άγχος για το καλύτερο δυνατό.

