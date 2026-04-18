Λευκάδα: Νεκρός 59χρονος σε ξενοδοχειακή μονάδα – Στην Ιατροδικαστική Πάτρας η απάντηση για τα αίτια

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λευκάδα, όταν 59χρονος άνδρας κατέρρευσε μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα στη μαρίνα και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Για τα ακριβή αίτια έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

18 Απρ. 2026 11:21
Pelop News

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής σε ξενοδοχειακή μονάδα στη μαρίνα της Λευκάδας, όταν ένας 59χρονος ημεδαπός αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τις αρμόδιες αρχές να ενημερώνονται για το συμβάν και πλήρωμα του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας δεν επανήλθε. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δίνοντας τραγική κατάληξη στο περιστατικό που σημειώθηκε μέσα στον χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει ήδη δοθεί εντολή να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λευκάδας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, δεν υπάρχει επίσημη εικόνα για το τι προκάλεσε την κατάρρευση του 59χρονου.

