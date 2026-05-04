Λευκός Οίκος: Επιβλήθηκε lockdown, πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση

Ανησυχία στον Λευκό Οίκο καθώς μπήκε σε κατάσταση lockdown, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική κατοικία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο κτίριο την ώρα των πυροβολισμών.

President Trump Participates in the White House Small Business Summit https://t.co/YpLfCiwyZn — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

Μαρτυρίες δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία τους απομάκρυνε από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Πρόκειται για προληπτικό μέτρο για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων.

Για την ώρα δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη.

