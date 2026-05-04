Λευκός Οίκος: Επιβλήθηκε lockdown, πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση

Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία τους απομάκρυνε από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου

04 Μάι. 2026 23:14
Ανησυχία στον Λευκό Οίκο καθώς μπήκε σε κατάσταση lockdown, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική κατοικία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο κτίριο την ώρα των πυροβολισμών.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία τους απομάκρυνε από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.

Πρόκειται για προληπτικό μέτρο για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων.

Για την ώρα δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη.

