Λευκός Οίκος: Η Μπριζίτ Μακρόν συμμετέχει αύριο στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ

Η Μπριζίτ Μακρόν θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη 25 Μαρτίου, σε σύνοδο που διοργανώνει η Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο την ευημερία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή, όπως έγινε γνωστό από τη γαλλική προεδρία.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας αναχωρεί για την Ουάσιγκτον και θα είναι ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα τοποθετηθούν στη διάρκεια της συνόδου, η οποία εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Fostering the Future Together». Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, πρόκειται για διεθνή δράση που φέρνει κοντά εκπροσώπους από 45 χώρες με στόχο τη συνεργασία για την προστασία και στήριξη των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο.

Η συμμετοχή της Μπριζίτ Μακρόν συνδέεται και με τη γαλλική προεδρία της G7 για το 2026, η οποία έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα την προστασία των ανηλίκων. Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη αναδείξει σε βασική προτεραιότητα τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την ανάγκη αυστηρότερου πλαισίου απέναντι στους κινδύνους από ορισμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακές πλατφόρμες.

Η σύνοδος ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ολοκληρώνεται στις 25 Μαρτίου στον Λευκό Οίκο, με τη Μελάνια Τραμπ να επιδιώκει, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία γύρω από ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

