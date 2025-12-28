Λευτέρης Πανταζής για την υπερκόπωση: Κουράστηκα πολύ, είχα 15 ημέρες με λιγοστό ύπνο

Στους λόγους που τον οδήγησαν σε υπερκόπωση μετά την πρόσφατη νοσηλεία του, αναφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, δηλώνοντας πως σε διάστημα 15 ημερών κοιμόταν ελάχιστες ώρες.

Ο τραγουδιστής παρέμεινε για λίγες ημέρες στο νοσοκομείο, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου πήρε εξιτήριο. Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» οι οποίες προβλήθηκαν την Κυριακή, ανέφερε ότι πλέον αισθάνεται καλά, το προηγούμενο διάστημα ωστόσο δήλωσε ότι βίωσε έντονη κόπωση. Όπως είπε: «Όλα καλά Δόξα τω Θεώ. Κουράστηκα πολύ. Είχα 15 ημέρες με λιγοστό ύπνο».

Όσο για τα επαγγελματικά του σχέδια, ο Λευτέρης Πανταζής, σχολίασε: «Ετοιμάζω μεγάλες εκπλήξεις, έρχονται νέα τραγούδια. Ετοιμάζω ντουέτο με την Άντζελα Δημητρίου και με την κόρη μου».

«Μόνο η κόρη μου ήταν δίπλα μου και αυτό μου φτάνει»

Ο τραγουδιστής μίλησε μετά την περιπέτεια της υγείας του στην εκπομπή «Πρωινό», την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, τονίζοντας ότι στο πλευρό του βρέθηκε αποκλειστικά η κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Αναφερόμενος σε όσα βίωσε, ο Λευτέρης Πανταζής περιέγραψε: «Υπερκόπωση. Έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Σαν μία λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έπαιρνε κανείς, ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου φτάνει. Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά και επειδή εγώ είμαι και ξέρεις… θέλω να τα κάνω όλα τέλεια. “Δεν χρειάζεται τόσο πολύ” μου λέει. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Κοιμόμουν 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς. Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



